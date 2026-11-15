Auf sein 25. Länderspiel muss Niclas Füllkrug fast anderthalb Jahre warten. In Belgrad kommt es zum DFB-Comeback - und zur besonderen Übergabe der Jubiläums-Medaille.

Belgrad (dpa) – Torjäger Niclas Füllkrug musste fast anderthalb Jahre auf sein kaum noch erwartetes Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft warten. Nach seinem 25. Länderspiel wurde dem 33 Jahre alte Stürmer SV Werder Bremen eine besondere Ehrung für das kleine Jubiläum zuteil – und zwar auf dem Rückflug vom 3:1-Erfolg in Belgrad gegen Serbien nach Deutschland.

Kapitän Joshua Kimmich schnappte sich vor dem Start der Chartermaschine das Bord-Mikrofon der Stewardessen und hielt eine kurze Ansprache, wie in einem vom DFB verbreiteten Video auf Instagram zu sehen ist. «Niclas, Junge», setzte Kimmich an. Der Torjäger habe ja schon selbst gesagt, wie sehr er sich über sein 25. Länderspiel freue – «und das kannst du auch».

Kimmich hofft auf «noch ein paar Kisten für uns»

Denn Füllkrugs DFB-Karriere sei «sicherlich nicht der klassische Weg» gewesen, erklärte Kimmich. Erst mit 29 Jahren debütierte der Stürmer kurz vor der WM 2022 im Nationalteam. «Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier bist», sagte der Kapitän, der zugleich die Hoffnung äußerte, dass zu Füllkrugs 25 Länderspielen noch ein paar dazu kommen. Und dass «du noch ein paar Kisten für uns schießt». Füllkrug steht aktuell bei 14 Treffern im Nationaltrikot.

Nach Kimmichs Worten erhob sich Füllkrug unter Applaus von seinem Sitz und übernahm das Mikrofon. «Ja, danke Männer», sagte er: «Es ist wirklich etwas Besonderes.» Schließlich habe er etwas länger auf dieses 25. Länderspiel warten müssen. «Ich bin stolz drauf, jetzt diese Medaille zu haben.» Für ihn sei jedes Länderspiel etwas Besonderes. Das hatte der Rückkehrer auch zuvor im Stadion ausdrücklich betont. «Ich freue mich extrem, dass wir heute erfolgreich sein konnten. Und ich hoffe, dass es so weitergeht», sagte Füllkrug.

Schon am Montag (20.45 Uhr/ARD) steht für das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp das abschließende Gruppenspiel in der Nations League an. Mit einem Sieg in Berlin gegen die Niederlande soll der Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht werden – vielleicht ja mit einem Joker-Tor von Füllkrug.