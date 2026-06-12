Bundeskanzler Friedrich Merz schickt dem DFB-Team vor dem ersten WM-Spiel gegen Curaçao Videogrüße. Mit Bundestrainer Nagelsmann will der CDU-Politiker während der WM in Kontakt bleiben.

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich in einem Videotelefonat Glück für die Weltmeisterschaft gewünscht. «Ganz Deutschland hält euch die Daumen», sagte Merz in einem auf Instagram veröffentlichen Video. Deutschland bestreitet sein Auftaktspiel bei der WM am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Außenseiter Curaçao.

Auf der Plattform X schickte Merz dazu noch motivierende Worte an das DFB-Team: «Das ganze Land steht hinter der Mannschaft. Auf eine starke WM.» Der 70-Jährige wird den deutschen WM-Start in Houston aus der Heimat verfolgen.

Mit Nagelsmann will Merz die WM über in Kontakt bleiben. «Ich würde sagen, Herr Nagelsmann: Wir telefonieren mal zwischendurch, wie der Stand der Dinge ist, wenn die ersten Spiele gelaufen sind», sagte der Regierungschef in dem Videoanruf, an dem neben Nagelsmann und Kimmich auch Abwehrspieler Jonathan Tah und Stürmer Kai Havertz teilnahmen.