Harry Kane und Lionel Messi lernten schon als Kinder ihre Frauen kennen. Wie die Jugendlieben der WM-Stars ihre Karrieren begleiteten – und was ihre Partnerinnen heute machen.

Berlin (dpa) – Wenn England und Argentinien heute Abend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im WM-Halbfinale im Atlanta-Stadium aufeinandertreffen, stehen Lionel Messi und Harry Kane einmal mehr im Mittelpunkt. Was beide abgesehen von ihrer Treffsicherheit bei diesem Turnier gemeinsam haben: Sie sind beide mit ihren Jugendlieben verheiratet.

Harry Kane und Katie Goodland

Harry Kane lernte seine Frau Katie Goodland an der Larkswood-Grundschule in Chingford im Osten Londons kennen und wuchs die Folgejahre mit ihr auf. Berühmt ist ein Bild, das die beiden 2005 bei einem Klassenausflug zur Akademie von David Beckham mit Englands damaligem Superstar zeigt. Mit 18 wurde es ernster, 2019 dann geheiratet. Zwischendurch wurde Kane zu einem Topstürmer mit Millionengehalt. «Sie hat meine gesamte Karriere miterlebt. Natürlich findet sie das alles ein bisschen verrückt», sagte Englands Stürmerstar im Jahr 2017 dem «Evening Standard».

Mittlerweile haben die beiden vier Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren, Kane weiß die gemeinsame Geschichte zu schätzen. Vor einigen Jahren schon sagte der Bayern-Topstürmer: «Wenn ich jetzt Single wäre und Leute kennenlernen würde, wüsste man nie, ob sie aus den richtigen Gründen mit einem zusammen wären. Ist es das Geld? Man würde es nie wirklich wissen. Ich habe also Glück, dass ich meine Jugendliebe habe.»

Goodland ist ausgebildete Sportwissenschaftlerin und arbeitet als Fitnesstrainerin. Zudem ist sie als Influencerin aktiv, wo sie ihren 360.000 Instagram-Followern auch Einblicke von ihren Tagen bei der Fußball-WM bietet.

Lionel Messi und Antonela Roccuzzo

Auch Lionel Messi traf schon als Kind auf seine spätere Ehefrau. Antonela Roccuzzo ist die Cousine seines Jugendfreundes aus seiner Heimatstadt Rosario. Im Alter von etwa neun Jahren lernten sie sich kennen. Nach Messis Umzug in die Fußballakademie des FC Barcelona verloren sie sich zunächst etwas aus den Augen, hielten aber Kontakt. Rund um die Hochzeit der beiden im Jahr 2017 kursierte in Medienberichten die Geschichte, dass Messi als Jugendlicher in einem Brief an Antonela folgenden Satz geschrieben haben soll: «Eines Tages werden wir ein Paar sein.» Der Brief selbst wurde allerdings nie veröffentlicht.

Tatsächlich lernten sie sich dann im Jahr 2007 intensiver kennen – und lieben. Messi hatte da schon sein Profi-Debüt für Barça gefeiert. Anfang 2009 bestätigte Messi erstmals öffentlich, in einer Beziehung zu sein. Mittlerweile hat das Paar drei Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren, die Messi auch durchaus schon auf den Fußballplatz – etwa beim WM-Triumph 2022 – oder zu Preisverleihungen mitnahm.

Roccuzzo ist Unternehmerin, Model und Influencerin, bei Instagram folgen ihr knapp 41 Millionen Follower. In diesen Wochen unterstützt sie ihren Mann mit den drei Kindern bei der WM. Sie postete bei Instagram einige Bilder, hinterließ auch emotionale Grüße zu Messis Geburtstag: «Ich wünsche dir, dass du heute und immer glücklich bist. Wir haben bereits alles, was wir brauchen, weil wir dich haben. Ich liebe dich unendlich.»