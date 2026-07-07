Ein Streich von Englands Defensivspieler John Stones führt nach dem Sieg gegen Mexiko in der Kabine zu Gelächter. Am Ende kann auch Trainer Thomas Tuchel über die Aktion lachen.

Mexiko-Stadt (dpa) – Ein kleiner Schockmoment für Englands Trainer Thomas Tuchel hat nach dem umjubelten Achtelfinal-Erfolg gegen Mexiko für Lacher in der englischen Kabine und den sozialen Medien gesorgt. Das Team spielte seinem Coach einen Streich, wie ein Instagram-Video der Three Lions zeigte.

Darin ist zu sehen, wie sich Verteidiger John Stones nach dem Spiel mitten in den Feierlichkeiten in der Kabine plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht die rechte Schulter hält. Mittelfeldspieler Declan Rice macht den deutschen Trainer auf die vermeintliche Verletzung aufmerksam, Tuchel schaut tatsächlich mit besorgter Miene in die Richtung seines Verteidigers.

Als dann im Hintergrund der Refrain des Songs «Talk To You» der niederländischen House-Musikgruppe «ANOTR» einsetzt, beginnt Stones, mit seinem scheinbar verletzten Arm zur Musik zu tanzen. In der Kabine der Three Lions bricht Gelächter aus, auch Tuchel fängt an zu lachen und nimmt seinen Schützling in den Arm. Stones hatte bereits zuvor bei Manchester City mit Tanzeinlagen in der Kabine für virale Videos in den sozialen Medien gesorgt.

Eine Schulterverletzung wäre an dem Abend besonders bitter gewesen: Stones' Teamkollege Jordan Henderson hatte sich nach dem Spiel bereits am Handgelenk verletzt, als er bei der Party vor den Fans der Three Lions über eine Bande stürzte.

England hatte Mexiko im Aztekenstadion in einem geschichtsträchtigen WM-Achtelfinale mit 3:2 (2:1) besiegt. Verteidiger Stones wurde in der 57. Minute eingewechselt und half den Three Lions dabei, die Führung in Unterzahl über die Zeit zu retten. Im Viertelfinale trifft England am Samstag (23.00 Uhr/ MagentaTV) in Miami auf Norwegen.