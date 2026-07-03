Feiern ja - aber auch mit Vorsicht. Nach Toten in den Jubelnächten zuletzt setzt WM-Mitgastgeber Mexiko beim Knaller-Spiel gegen England auf weitere Maßnahmen. Die Präsidentin richtet sich ans Volk.

Mexiko-Stadt (dpa) – Nach mehreren Toten bei WM-Siegesfeiern in Mexiko hat Präsidentin Claudia Sheinbaum einen Appell an die Fans im Mitgastgeberland vor dem Achtelfinal-Kracher gegen England gerichtet. «Ich bitte alle, sich sehr verantwortungsbewusst zu verhalten, Orte zu meiden, an denen laut Behördenangaben bereits sehr viele Menschen sind, und verantwortungsbewusst zu feiern», sagte sie bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt.

Wieder Alkoholverbot

Es soll auch wieder ein Alkoholverbot bei den Feiern auf den Straßen und Plätzen geben. «Wann immer es bei solchen Feierlichkeiten zu Alkoholmissbrauch kommt, kann es zu Problemen kommen, wie zum Beispiel zu vermehrter Gewalt, die gerade mit übermäßigem Alkoholkonsum in Verbindung steht», erklärte Sheinbaum.

Zuletzt hatten sich die Todesfälle gehäuft. Allein bei den Feiern rund um das Wahrzeichen «Ángel de la Independencia» waren vier Menschen zu Tode gekommen. Auf der Prachtstraße Reforma sollen über eine Million Fans zusammengekommen sein, um das 2:0 im Sechzehntelfinale der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ecuador zu zelebrieren.

Insgesamt waren mehr als 1.600 Menschen im Aztekenstadion und bei den Feierlichkeiten in der Stadt vor Ort behandelt worden, unter anderem wegen Prellungen, Knochenbrüchen, Alkoholvergiftungen und Angstanfällen.

Sicherheitsvorkehrungen verstärkt

«Es gibt auch eine individuelle Verantwortung, und wir alle müssen dafür sorgen, dass diese großen Menschenansammlungen vermieden werden», erklärte Sheinbau. Vonseiten der Stadt sollen die Sicherheitsvorkehrungen weiter verstärkt werden, wenn die Mexikaner am Sonntag um 18.00 Uhr Ortszeit (02.00 Uhr MESZ/Magenta TV) die Engländer um Bayern-Star Harry Kane empfangen.

Um die riesigen Menschen-Ansammlungen zu entzerren, soll es insgesamt 60 kostenlose Übertragungsorte an verschiedenen Stellen der Stadt gegen. Darunter das Fan-Festival auf dem Zócalo, dem großen Platz im historischen Zentrum der Stadt. In Betracht werden auch Straßensperrungen und vorübergehende Schließungen von U-Bahn-Stationen in der Nähe des «Ángel de Independencia» gezogen.