Die deutsche U21-Nationalmannschaft verliert erstmals seit einem Jahr wieder. Trotzdem gewinnt der Trainer positive Erkenntnisse. Der Torschütze spricht über den Jubel mit einem Balljungen.

Essen (dpa) – Mit der ersten Niederlage der deutschen U21-Nationalmannschaft seit mehr als einem Jahr ging Torschütze Muhammed Damar ziemlich pragmatisch um. «Lieber jetzt als nächstes Jahr», sagte der Wolfsburger nach dem 1:2 (1:1) gegen Belgien. Nächstes Jahr – das ist die EM-Endrunde vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien.

Ohne viele Topspieler um Kapitän Bischof

Nach dem im Oktober gelösten EM-Ticket ging das erste Testspiel auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft ohne zahlreiche Topkräfte verloren. Kapitän Tom Bischof oder sein Bayern-Kollege Lennart Karl fehlten, weil sie von Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert wurden. Torjäger Nicolo Tresoldi musste nach einer im Training erlittenen Gehirnerschütterung als einer von vielen ebenfalls passen.

«Da wollen wir kein Risiko eingehen. Kein Trainer der Welt verzichtet gerne auf Spieler, erst recht nicht, wenn sie so gut in Form sind», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo, der trotz des Endes der Siegesserie ein positives Fazit zog.

«Ich bin nicht froh über die Niederlage, aber ich kann sie schon verkraften und verschmerzen, vor allem wenn man sieht, dass wir insgesamt, und das sage ich aus voller Überzeugung, echt ein gutes Spiel gemacht haben», sagte Di Salvo. Zuvor hatte sein Team im Oktober 2025 mit 2:3 gegen Griechenland verloren. «Am Ende hätten wir mindestens auch ein Unentschieden verdient gehabt.»

Tresoldi-Jagd gestoppt

Vielleicht hätte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit Brügge-Profi Tresoldi, dem mit 16 Toren für die deutsche U21-Nationalmannschaft noch zwei zu Rekordtorjäger Pierre Littbarski fehlen, im Abschluss leichter getan. Dank Damar, der erstmals seit einem Jahr wieder bei der U21 dabei war, durfte das Team aber wenigstens einmal jubeln.

«Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es hat so viel Spaß gemacht, auf diesem Platz zu stehen mit den Jungs, den Adler auf der Brust zu tragen», schwärmte der 22-Jährige, dessen Formkurve durch den Wechsel nach Wolfsburg deutlich nach oben zeigt.

«Der stand da einfach»

Vier Tore in sieben U21-Länderspielen lautet die stolze Quote des früheren Hoffenheimers, der um ein EM-Ticket warb. Diesmal mit einem frechen Freistoßtor, bei dem er die Mauer mit einem Flachschuss überlistete. Das Tor bejubelte er nett mit einem Balljungen am Spielfeldrand. «Der stand da einfach. Er hat sich mit uns gefreut», sagte Damar, der zweimal Pech mit Lattentreffern hatte.

«Er hat sich auf jeden Fall in den Vordergrund gespielt. Aber es ist jetzt noch viel zu früh, um irgendwelche Kader zu besprechen für die Europameisterschaft», sagte Di Salvo. «Es sind noch viele Spiele zu spielen, ein paar Jungs sind nicht dabei. Aber klar, mit solchen Leistungen hat er auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen.» Eine weitere Gelegenheit dazu gibt es am Dienstag zum Jahresabschluss gegen Kroatien.