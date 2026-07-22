Fußball
Italiens Verband bestätigt Gespräche mit Pep Guardiola
Pep Guardiola
Guardiola könnte zu Italiens Hoffnungsträger werden. (Archivbild)
Dave Thompson. DPA

Pep Guardiola nach Italien? Dieses Gerücht scheint einen wahren Kern zu haben. Der Verband spricht mit der teuren Trainer-Koryphäe - mit noch offenem Ausgang.

Lesezeit 1 Minute
Rom (dpa) – Italiens Verbandschef Giovanni Malagò hat das Interesse an und die Gespräche mit Star-Trainer Pep Guardiola für eine Nachfolge von Gennaro Gattuso bekräftigt. Eine mögliche Verpflichtung des 55 Jahre alten Spaniers als Nationaltrainer könnte allerdings bedeuten, dass der Verband budgettechnisch eine große Ausnahme machen müsste – dazu aber offenbar bereit ist.
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