Die iranische Nationalmannschaft wechselt ihr WM-Lager aus dem US-Bundesstaat Arizona ins mexikanische Tijuana. Diese Gründe nennt der Verband für den Ortswechsel.

Tijuana (dpa) – Die iranische Nationalmannschaft schlägt ihr Quartier bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft nicht wie ursprünglich geplant in den USA, sondern in Mexiko auf. Das WM-Lager des Nationalteams werde von Tucson im US-Bundesstaat Arizona in die mexikanische Stadt Tijuana verlegt, teilte Mehdi Tadsch, Präsdient des iranischen Fußballverbandes, mit. Zuerst hatte ein iranisches Sportportal berichtet.

«Glücklicherweise wurde unser Antrag, das Quartier der Mannschaft von den Vereinigten Staaten nach Mexiko zu verlegen, genehmigt», sagte Tadsch in der Mitteilung. Als offiziellen Grund nannte der Präsident des iranischen Fußballverbandes die Entfernung nach Los Angeles, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreitet.

Treffen von iranischen Verbandsvertretern und FIFA in Istanbul

Durch die Nähe des Quartiers zur US-amerikanischen Grenze betrage die Anreise nach Los Angeles nur eine knappe Stunde. Durch den Ortswechsel des WM-Lagers seien für die iranische Nationalmannschaft auch die Probleme im Zusammenhang mit Visa und der Einreise weitestgehend geklärt, sagte der Verbandspräsident weiter.

Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt. Zuletzt hatten sich Vertreter des iranischen Fußballverbandes mit der FIFA in Istanbul getroffen, um über die WM-Teilnahme des Irans zu sprechen.