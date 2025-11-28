Fußball Irans Delegation will WM-Auslosung in den USA boykottieren dpa 28.11.2025, 11:29 Uhr

i Iranische Nationalelf Aijaz Rahi. DPA

Wegen der US-Einreiseverbote will der iranische Fußballverband der WM-Auslosung in Washington komplett fernbleiben. Die Politik spielt hier eine große Rolle.

Teheran (dpa) – Aus Protest gegen Einreiserestriktionen seitens der USA will der iranische Fußballverband die Teilnahme an der WM-Auslosung geschlossen boykottieren. «Nach Rücksprache mit dem Sportministerium und dem Außenministerium haben wir der FIFA mitgeteilt, dass die Frage der Nichterteilung von Visa für einige Mitglieder des Fußballverbands inzwischen über den sportlichen Bereich hinausgegangen ist», sagte Amir-Mehdi Alawi, Sprecher des ...







