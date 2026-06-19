Für Spiele in den USA dürfen Irans Fußballer nur knapp vorher anreisen und müssen schnell hinterher wieder außer Landes. Der iranische Fußballverband will sich jetzt beschweren.

Teheran (dpa) – Wegen der knappen An- und Abreiseregelungen für sein WM-Team möchte sich der iranische Fußballverband beim Weltverband FIFA beschweren. Die Beschränkungen für das eigene Team seien nicht vereinbar mit den Grundsätzen zur Schaffung gleicher Bedingungen für die teilnehmenden Teams, schrieb der Verband in einer Stellungnahme.

Irans Trainer und Spieler durften zum Auftaktspiel gegen Neuseeland in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien nur am Vortag anreisen. Auch für die für Sonntag geplante Partie gegen Belgien sei eine Anreise zwei Tage früher nicht erlaubt worden.

Beschwerden hatte es auch schon über fehlende Visa für Team-Mitglieder gegeben. So sei der Tross in den USA ohne die Pressesprecher, Spielanalysten und weitere Mitarbeiter unterwegs gewesen. Infolge des Krieges und der politischen Spannungen mit den USA hatte der Iran sein WM-Quartier aus Arizona nach Mexiko verlegt und kann nur unter strengen Auflagen teilnehmen.