Iran kritisiert USA wegen Behinderung des WM-Visa-Prozesses

14.12.2025, 13:13 Uhr

Saeid Zareian.

Iran hat sich als eines der ersten Teams für die WM qualifiziert. Aufgrund der politischen Spannungen ist jedoch unklar, wer in die USA reisen darf - und wer nicht.

Teheran (dpa) – Der Iran hat die USA wegen der Behinderung des Visa-Prozesses für iranische Spieler, Funktionäre und Fans für die WM 2026 scharf kritisiert. «Unsere Fußballgemeinschaft hat das Recht, ohne Hindernisse an dieser WM teilzunehmen, aber die USA haben ihre diesbezüglichen Verpflichtungen bislang eklatant verletzt», erklärte Außenamtssprecher Ismail Baghai in Teheran.







