Messi, Kane, Haaland, Mbappé, Dembelé, Ronaldo - sie alle treffen bei der WM. Einen freut das auch ganz besonders.

Miami (dpa) – FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) hat die Treffsicherheit der Fußball-Superstars bei der XXL-WM hervorgehoben. Vor allem Argentiniens Weltmeister Lionel Messi und Frankreichs Ex-Champion Kylian Mbappé liefern sich ein packendes Torschützen-Duell.

Namen wie Erling Haaland aus Norwegen, Harry Kane aus England oder Weltfußballer und Mbappé-Teamkollege Ousmane Dembélé sind im Ranking auch vorn mit dabei. Portugals 41 Jahre alter Cristiano Ronaldo traf bisher dreimal.

«Das Interessante an dieser Weltmeisterschaft ist, dass alle großen Fußballer

dabei sind, spielen und Tore schießen», sagte Infantino dem lateinamerikanischen Sender DSports nach Argentiniens Kraftakt-Sieg (3:2 nach Verlängerung) auch mit Messi-Tor in Miami gegen den krassen Außenseiter Kap Verde.

«Sie spielen als Team zusammen und alle machen das sehr gut», sagte Infantino zu den WM-Stars. Es gebe aber auch neue Spieler wie Kap Verdes Torhüter Vozinha, «die auftauchen und uns ebenfalls zum Träumen bringen».