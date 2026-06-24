Im Spiel gegen Katar verletzte sich Ismael Koné bei der WM schwer. Ein paar Tage später ist er zurück im Stadion - auch wenn er bei diesem Turnier nicht mehr Fußball spielen wird.

Vancouver (dpa) – Kanadas schwer verletzter Fußballprofi Ismael Koné ist bei der Rückkehr ins WM-Stadion von Vancouver von den Fans emotional begrüßt worden. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich vor sechs Tagen beim deutlichen 6:0 gegen Katar verletzt und wird wegen eines Beinbruchs für die restliche WM nicht mehr zur Verfügung stehen. Koné wurde bereits operiert und wird lange ausfallen.

Saliba nimmt Konés Platz ein

Gut eine Stunde vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz wurde der Profi des italienischen Clubs US Sassuolo mit einem Rollstuhl in die überdachte Arena geschoben. Koné winkte den Fans aus dem Innenraum zu. Den Platz des Mittelfeldspielers in der Startelf nimmt Nathan Saliba ein.

«Ismael kann großartige Dinge vollbringen, die kein anderer kann. Er steht für vieles, wofür das Team steht, und ist ein großer Verlust für uns», hatte Kanadas Trainer Jesse Marsch über den Ausfall von Koné gesagt. Der ehemalige Leipzig-Coach fügte an: «Für ihn ist es gerade sehr hart, aber er hat eine große Zukunft vor sich. Er bleibt ein Teil dessen, was wir hier machen.»