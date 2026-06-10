Zum Auftakt der WM können sich Schüler in der mexikanischen Hauptstadt über einen freien Tag freuen, Beamte dürfen zumindest von zu Hause aus arbeiten. Damit soll ein Verkehrschaos vermieden werden.

Mexiko-Stadt (dpa) – Wegen der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft fällt am Donnerstag in Mexiko-Stadt an allen Schulen und Universitäten der Unterricht aus. Zudem sollen Bundesbedienstete am Tag der WM-Eröffnung nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten, wie es in einem von Präsidentin Claudia Sheinbaum unterzeichneten Dekret heißt. Ausgenommen davon sind unter anderem Ärzte, Polizisten, Katastrophenschützer und Mitarbeiter im Bereich der kritischen Infrastruktur.

Die Regierung forderte auch private Unternehmen dazu auf, ihren Angestellten am Donnerstag die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Damit soll am Tag der WM-Eröffnung das Verkehrsaufkommen reduziert werden, um Staus und eine Überlastung des öffentlichen Nahverkehrs zu vermeiden.

Eröffnet wird die WM am Donnerstag um 11.30 Uhr (19.30 Uhr MESZ) mit einer etwa einstündigen Feier im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Dabei wird die kolumbianische Sängerin Shakira zum ersten Mal den offiziellen WM-Song «Dai Dai» live vor Publikum singen. Um 13.00 Uhr (21.00 Uhr MESZ) folgt dann der Beginn der WM-Endrunde mit dem Anpfiff des Auftaktspiels zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika.