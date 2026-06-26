Timo Hildebrand stellt sich nach der Niederlage gegen Ecuador vor Manuel Neuer. Warum er die Kritik am Torhüter ungerecht findet und welche Spieler er für das Gegentor zum 1:2 verantwortlich macht.

Stuttgart (dpa) - Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand hat Manuel Neuer nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador (1:2) bei der Fußball-WM und der anschließenden öffentlichen Kritik verteidigt. In einem Instagram-Video knöpfte sich der 47-Jährige stattdessen Medien und Fans vor, die Neuer zum Sündenbock machten. Zugleich kritisierte er, dass Fehler in der Entstehung des Gegentors zum 1:2 ignoriert würden.

«Jeder sucht ja wieder einen Schuldigen», sagte Hildebrand. Die Schlagzeilen über einen «Torwartpatzer» oder «Torwartfehler» Neuers könne er nicht nachvollziehen. «Ich sag's euch, ihr habt alle keine Ahnung», erklärte der frühere Bundesliga-Keeper. Ihn ärgere die Debatte «richtig hart».

«Jetzt soll Neuer der Depp sein. Das kotzt mich richtig an»

Nach Hildebrands Einschätzung seien dem Gegentor bereits mehrere Fehler von Mitspielern vorausgegangen. David Raum habe ein Kopfballduell verloren, Jamal Musiala habe sich «wegschubsen lassen wie ein Schuljunge» und Jonathan Tah habe falsch gestanden. «Der Einzige in dieser Szene, der sich richtig verhält, ist Toni Rüdiger», sagte Hildebrand. Neuer habe sich in der Situation entschieden, den Ball zu fangen, den gegnerischen Spieler aber nicht gesehen. Es sei falsch, die deutsche Nummer eins allein verantwortlich zu machen, meinte Hildebrand.

«Lasst mal Neuer in Ruhe», forderte Hildebrand. Stattdessen solle über die Fehler der Feldspieler gesprochen werden. «Jetzt soll Neuer der Depp sein. Das kotzt mich richtig an.»