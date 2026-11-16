Jürgen Klopp will die DFB-Elf wieder zu einem Top-Team entwickeln. Wie geht er dabei vor? Bei der Frage nach der Besetzung der Innenverteidigung gegen Holland erklärt er seine Marschroute.

Berlin (dpa) – Wie besetzt Jürgen Klopp das Abwehrzentrum der Fußball-Nationalmannschaft im großen Gruppenfinale der Nations League gegen Holland? Eine konkrete Antwort auf die Frage zu Nico Schlotterbeck und der Hierarchie auf der Innenverteidiger-Position gab der Bundestrainer vor dem 50. Länderspiel gegen den Erzrivalen am Abend im Berliner Olympiastadion nicht.

Um seine Aufstellung machte Klopp vor dem Heimspiel, in dem ein Sieg den Einzug ins Viertelfinale der Nations League garantieren würde, wie üblich wieder ein großes Geheimnis. Der 59-Jährige reagierte angesprochen auf den Einsatz des Dortmunders Schlotterbeck, der beim 3:1 in Serbien 90 Minuten auf der Bank saß, lieber mit einer Grundsatzerklärung zum Entwicklungsprozess des DFB-Teams unter ihm.

«Ihr denkt, ich habe nicht alle Latten am Zaun»

«Also, gibt es eine Hierarchie in der Innenverteidigung in irgendeiner Form? Ich weiß, ihr denkt alle, ich habe nicht alle Latten am Zaun, weil ich so positiv bin in der ganzen Nummer», sagte Klopp zum Personal, aus dem er schöpft. «Ich habe wahnsinnig viele Fußballspieler-Videos geguckt in den vergangenen Monaten.» Und auf der Innenverteidiger-Position fühle er sich dabei «sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut aufgehoben», wie er schwärmte.

In Serbien hatte er überraschend im Deckungszentrum auf das Duo Malick Thiaw/Jonathan Tah gesetzt. «Die Jungs, die hier dabei sind, sind Topspieler», sagte Klopp. Namentlich nannte er auch noch den diesmal verletzt fehlenden Dortmunder Waldemar Anton. «Und in der U21 wartet die nächste Generation.»

Chance für «junge Kerle»

Das sei klasse, betonte Klopp: «Wir sind dabei, eine Mannschaft zu bauen und in der Mannschaft eine Achse einzurichten. Aber wenn man anfängt, etwas zu bauen, muss man nicht von vornherein irgendwelche Plätze fest vergeben, sondern da muss man die Türen öffnen für gute Leistungen», erklärte der Bundestrainer. «Und ich möchte den jungen Kerlen gerne die Möglichkeit geben, sich da zu etablieren.»

Man darf gespannt sein, wer nun gegen Tabellenführer Niederlande aufläuft im Abwehrzentrum. Schlotterbeck und Tah? Thiaw und Schlotterbeck? Oder Tah und Thiaw? «Ich weiß schon, wie wir spielen», sagte Klopp.