FIFA nennt weitere Details Heidi Klum moderiert WM-Auslosung in Washington dpa 03.12.2025, 07:38 Uhr

i Heidi Klum moderiert WM-Auslosung Felix Hörhager. DPA

Mit einem Staraufgebot aus Mode-, Musik- und Filmwelt präsentiert die FIFA die Show zur Endrundenauslosung der Fußball-WM im kommenden Jahr. Die Moderation übernimmt ein deutscher Top-Promi.

Washington (dpa) – Heidi Klum (52) übernimmt bei der Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine Hauptrolle. Das deutsche Supermodel wird die Veranstaltung am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) in Washington gemeinsam mit dem US-Schauspieler und Comedy-Star Kevin Hart sowie Schauspieler Danny Ramirez moderieren, wie der Weltverband FIFA mitteilte.







Artikel teilen

Artikel teilen