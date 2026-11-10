Im berühmten Belgrader Stadion herrscht gewöhnlich eine hitzige Atmosphäre. Beim Nations-League-Spiel der deutschen Mannschaft bleibt es nach der UEFA-Strafe aber leise. Das hat seine Gründe.

Belgrad (dpa) – Unzählige bengalische Feuer auf den Rängen, dazu eine hitzige, fanatische Atmosphäre – das Marakana von Belgrad ist jedem Fußball-Fan als Hexenkessel und Ort großer Fußball-Schlachten bekannt. Die älteren Bayern-Fans werden sich noch mit Schaudern erinnern, als sich 1991 im Europapokal-Halbfinale bei Roter Stern Belgrad kurz vor Schluss der Kerzenschlag von Klaus Augenthaler ins Tor von Raimond Aumann unter ohrenbetäubendem Jubel senkte. In jenem Stadion, wo Uli Hoeneß 1976 beim EM-Finale im Elfmeterschießen gegen die Tschechoslowakei den Ball in den Nachthimmel jagte.

Wenn Jürgen Klopp mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Nations-League-Spiel in Serbien gastiert, wird von der elektrisierenden Atmosphäre nicht viel übrig bleiben. Auf das DFB-Team wartet ein Geisterspiel, fast jedenfalls. Lediglich Kinder unter 15 Jahren in organisierten Gruppen von Schulen und Vereinen dürfen ins Stadion.

DFB mit 200 Personen im Stadion

Auch der deutsche Gäste-Block bleibt leer. Eine Delegation von 200 Personen, darunter 50 besonders loyale Fans, werden im Stadion Rajko Mitic – so der offizielle Name der Heimstätte von Roter Stern – die deutsche Mannschaft begleiten. Der serbische Verband FSS rechnet mit insgesamt 5.000 Besuchern in der Schüssel, die in früheren Zeiten Platz für 110.000 Menschen bot und daher mit dem berühmten Maracana von Rio verglichen wurde.

Wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens in mehreren Fällen hat die Europäische Fußball-Union den serbischen Verband hart bestraft – auch zum Leidwesen für den deutschen Anhang. Als Spieler bei Mainz 05 habe er in der 2. Liga in den 90er Jahren auch in praktisch leeren Stadien gespielt, erinnerte sich Klopp. Ernsthafter sei aber die Erinnerung an die Geisterspiele während der Pandemie, fügte der 59-Jährige an. «Aber ja, unglücklicherweise haben wir durch die Corona-Zeit einfach dann erlebt, wie das ist», sagte Klopp. Der Unterschied sei «wahnsinnig groß».

Der serbische Verband wollte das Strafmaß nicht kommentieren. Einige Medien, die von der im Vormonat abgewählten rechtspopulistischen Regierung abhängen, beklagten indes eine «brutale Bestrafung» des serbischen Fußballs.

Serbische Ultras berüchtigt

Dabei sind die Probleme um das Verhalten bestimmter Fan-Gruppen in den serbischen Stadien systemisch. Die diversen Ultras sind nicht nur extrem nationalistisch und rassistisch eingestellt und gewaltbereit, sondern auch von der organisierten Kriminalität und staatlichen Geheimdiensten unterwandert.

Erst im September war es zu einem skandalösen Vorfall gekommen, als der kurz zuvor verstorbene serbische Kriegsverbrecher und Massenmörder Ratko Mladić mit Sprechchören und Transparenten gehuldigt wurde. Die Ermahnung des Verbandes, dass politische Botschaften, Pyrotechnik und Gewalt im Stadion nichts zu suchen hätten, geht ins Leere.



Als der mutmaßliche Mafia-Boss Veljko Belivuk – auch ein gewichtiger Akteur des internationalen Drogenhandels – im Februar 2021 in Belgrad verhaftet wurde, war er zugleich Anführer der Principi, der Ultras von Partizan Belgrad. In den Katakomben des Partizan-Stadions stellte die Polizei damals Schusswaffen und Drogen sicher. In Serbien, aber auch anderen Balkanländern sind radikale Fan-Gruppen seit Jahrzehnten von Kriminellen und Polizeispitzeln unterwandert.

In heutigen Zeiten kommt die gefürchtete Atmosphäre im Marakana meist nur noch in den Derbys zum Tragen. Wo einst Dragan Stojković, Robert Prosinečki und Dejan Savićević für magische Europacup-Nächte sorgten, ist der Club inzwischen international kaum konkurrenzfähig. Nachdem Roter Stern erst die Champions, dann die Europa League verspielte, ist die Mannschaft des im vergangenen Jahr bei Eintracht Frankfurt gescheiterten Albert Riera nur noch in der Conference League dabei.