Fußball-WM
Hass im Netz: FIFA löscht mehr als sieben Millionen Beiträge
Hass und Hetze im Internet
Die FIFA setzt sich mit einem eigenen Dienst gegen Hass im Internet rund um die WM ein. (Symbolbild)
Fabian Sommer. DPA

Hass im Internet ist auch bei der Fußball-WM ein großes Problem. Der Weltverband geht mit einem eigenen Dienst dagegen vor. Kurz vor dem Finale zieht die FIFA eine Bilanz und sieht einen klaren Trend.

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East Rutherford (dpa) – Die FIFA hat seit WM-Beginn nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen potenziell schädliche Beiträge und Kommentare in sozialen Medien entfernt. Nach Angaben des Fußball-Weltverbandes sind das 14-mal mehr als bei der vergangenen Männer-WM in Katar 2022. Seit jenem Turnier betreibt die FIFA bei ihren Veranstaltungen einen Dienst zum Schutz vor Social-Media-Anfeindungen, der allen teilnehmenden Teams, Trainern, Spielern und Offiziellen zur Verfügung steht.

Der Weltverband habe rund um das XXL-Turnier, das am Sonntag mit dem Finale Spanien gegen Argentinien endet (21 Uhr/MESZ/ZDF und MagentaTV), über 200.000 beleidigende und einschüchternde Beiträge und Kommentare gemeldet «und entsprechende Maßnahmen ergriffen». Mehr als 1000 besonders schwerwiegende Drohungen seien den zuständigen Behörden gemeldet worden.

© dpa-infocom, dpa:260718-930-404543/1

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