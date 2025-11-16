Qualifikation Haaland schießt Norwegen in Italien zur WM - Portugal-Gala dpa 16.11.2025, 17:15 Uhr

i Italien - Norwegen Luca Bruno. DPA

Der Super-Torjäger aus Norwegen trifft in der Qualifikation wie er will und sorgt für die erste WM-Teilnahme seiner Nation seit Ewigkeiten. Portugal löst ohne seinen Star das WM-Ticket mit einer Gala.

Mailand/Porto (dpa) - Norwegen und Portugal haben sich die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Norwegen mit Doppel-Torschütze Erling Haaland qualifizierte sich nach einem in der zweiten Hälfte furiosen 4:1 (0:1) in Italien erstmals seit 1998 wieder für eine WM, die Squadra Azzurra muss in die Playoffs.







