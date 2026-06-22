Die norwegische Nationalmannschaft sorgt bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 für großes Interesse in der Heimat. Die Trikots des Teams um Erling Haaland stechen hervor. Es gibt Lob - und Probleme.

Oslo (dpa) – Die Trikots von Erling Haaland & Co. sind bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein Hingucker – allen gefällt der Style der Namen und Rückennummern aber nicht. Während sich Hollywood-Star Matthew McConaughey über die Trikots beim 4:1 der Norweger gegen den Irak sehr positiv äußerte, sorgen sie in der skandinavischen Heimat mitunter für Verdruss.

Norwegen-Stars mussten sich erst daran gewöhnen

Laut einem Bericht des norwegischen Rundfunks NRK ist es für einige Menschen vor dem TV schwierig, den Schriftzug auf der Rückseite zu lesen. Besonders für Sehbehinderte.

Auch in Spielerkreisen gefiel die vom Wikingerstil inspirierte Rückseite nicht auf Anhieb. «Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber es hat eine Weile gedauert, bis es mir auch gefiel», gestand Nationalspieler Jens Petter Hauge von Champions-League-Club FK Bodø/Glimt dem NRK. «Aber ich muss sagen, dass ich die Trikots jetzt echt cool finde. Es war toll, beim Eröffnungsspiel so viele norwegische Trikots zu sehen.»

Das sagt der Runen-Experte

Norwegen ist erstmals seit 1998 wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Entsprechend groß ist das Interesse am Team um Manchester-City-Star Haaland und dessen Kollegen. «Ich finde die Schriftart witzig und sie sticht auf eine angenehme Weise hervor», sagte Runen-Experte Jonas Nordby. «Die Ziffern gefallen mir wahrscheinlich am besten, was etwas ironisch ist, da Runen keine Ziffern hatten.»

Jetzt muss nur der Schiedsrichter diese Rückennummern noch gut unterscheiden können. «Das wichtigste Kriterium der Lesbarkeit ist der Schiedsrichter. Sie müssen den Spieler sofort erkennen können», sagte Jan Ove Nystuen, der beim norwegischen Fußballverband das Sponsoring leitet. «Die Trikots sind sowohl von der UEFA als auch von der FIFA zugelassen.»