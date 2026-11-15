Belgrad/Berlin (dpa) – Das Video von seinem unwiderstehlichen Solo-Lauf zum Premieren-Tor beim Länderspieldebüt konnte Brajan Gruda quasi in Endlosschleife im Internet anschauen. Zwölf Sekunden lagen zwischen der Ballannahme in der eigenen Hälfte, einem 50-Meter-Sprint mit dem Ball am starken linken Fuß auf dem matschigen Platz in Belgrad und schließlich dem platzierten Flachschuss in die rechte Torecke.

So gradlinig, wie der 22-Jährige beim 3:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien nicht nur in diesem Moment auftrat, so sprach er auch später über seinen spektakulären Moment. «Das war Instinkt. Mein Dribbling – da mach' ich einfach», sagte der Mann des Abends von RB Leipzig.

Klopp: Er hat die Messlatte hoch gehängt

Instinktfußballer – dafür hat Jürgen Klopp ein Faible. «Er hat die Messlatte relativ hoch gehängt. Es war ein außerordentliches Debüt», kommentierte der Bundestrainer begeistert. Klopp hatte den elften Neuling in seiner Amtszeit schon vorher wahlweise als «Zocker» oder «Straßenfußballer» angepriesen.

Aber nicht nur ihn. Derry Scherhant (24), Lennart Karl (18), Saïd El Mala (20) oder das 17 Jahre alte Gladbacher Juwel Wael Mohya – Klopp hat einige junge Zocker auf der Liste. Es ist eine Wette auf die Zukunft – für die EM 2028 und die WM 2030 -, die der Bundestrainer in der Gegenwart eingeht.

Klopp: «Spielmacher der heutigen Zeit» spielen außen

Sie ist für ihn alternativlos, weil in Klopps 4-3-3-System pfeilschnelle, trickreiche und dribbelstarke Eins-gegen-eins-Spieler ein wesentliches Merkmal sind. Für den 59-Jährigen sind die Außenstürmer «die Spielmacher der heutigen Zeit», weil im modernen Fußball die Gegner das Zentrum extrem verdichten.

Aber hat der deutsche Fußball diese Spielertypen? Klopp hat sofort erkannt, dass ein Leroy Sané, der beim WM-Flop im Sommer unter Julian Nagelsmann noch in allen vier DFB-Partien auf dem rechten Flügel beginnen durfte, nicht mehr als Lösung taugt. Bei der Spielersichtung sei ihn «ganz, ganz viel Talent» ins Auge gestochen – von Gruda über Bayern-Jungstar Karl, den Freiburger Tempo-Dribbler Scherhant bis hin zum Kölner El Mala.

Klopp fördert und fordert sie. Und wenn er – wie in Belgrad – auf Grudas Topleistung angesprochen wird, redet er zunächst einmal ausführlich über Karl, der ebenfalls «super trainiert» habe. «Ich werde mich auch wieder einmal für Lennart Karl entscheiden, einfach, weil er ein unfassbares Talent ist.»

«Gut drauf» vor dem Duell mit dem Erzrivalen

Vielleicht sogar am Montag (20.45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion, wenn die DFB-Elf das 50. Duell mit dem Erzrivalen Niederlande unbedingt gewinnen muss, um ins Viertelfinale der Nations League einzuziehen. Auch wenn eigentlich alles für den nächsten Startelf-Einsatz von Zocker Gruda spricht, der im Debüt-Glück freilich nichts fordern wollte, sondern nur allgemein sagte: «Wir sind gut drauf, 100 Prozent fit. Da wird noch mal Gas gegeben.»

Sein schwarzes Premieren-Trikot mit der Nummer 10 kann er auf jeden Fall als besonders Erinnerungsstück mit heimnehmen. «Das wird gut aufbewahrt.» Und das Tor beschrieb er in der nasskalten Belgrader Nacht dann auch noch etwas ausführlicher. «Der Jo (Kimmich, Anm. d. Red.) spielt mir den Ball zu. Und mit dem ersten Kontakt hatte ich so viel Platz. Es war ein bisschen ein Schock, dass ich nicht so richtig angegriffen wurde. Und dann schieße ich den Ball rein.»

Was Klopp Dribbler Gruda niemals verbieten wird

«Dass Brajan so spielen kann, das steht außer Frage. Was Brajan gezeigt hat, ist Brajan Gruda», sagte Klopp. Er sprach aber auch an, woran Gruda noch arbeiten muss. Etwa variabler zu entscheiden zwischen Dribbling, Passen und Flanken. «Aber ich werde einen Teufel tun und ihm ein Dribbling verbieten.» Gruda sei «ein wundervoller Fußballer. Es hat auch mir Spaß gemacht, ihm zuzugucken.»