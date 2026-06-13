DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig ist vom Auftreten des zur deutschen Nummer 1b degradierten Oliver Baumann beeindruckt. Von möglichen Kantersiegen beim Auftakt gegen Curaçao will er nichts hören.

New York (dpa) – DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat Nationaltorhüter Oliver Baumann für dessen Reaktion auf die Rückstufung zur deutschen Nummer 1b in den höchsten Tönen gelobt. «Wie er mit der ganzen Situation umgeht, das ist eine glatte Eins mit Sternchen», sagte der 63-Jährige beim Besuch des «German House of Soccer», einem Fantreff des Deutschen Fußball-Bunds in New York. «Ich weiß nicht, ob ich das so könnte.»

Neuer-Rückkehr auf den letzten Drücker

Baumann galt lange als Nummer eins für die WM in den USA, Kanada und Mexiko – ehe Bundestrainer Julian Nagelsmann den nach der Heim-EM 2024 aus dem Nationalteam zurückgetretenen Manuel Neuer doch noch zurückholte. Die Entscheidung war ein schwerer Schlag für den Schlussmann der TSG 1899 Hoffenheim, der sich seitdem aber nicht hängen ließ.

Ist Neuer fit, soll er das Auftaktspiel der Deutschen am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao bestreiten. Nachdem er wochenlang mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte, trainiert der Keeper des FC Bayern München und Weltmeister von 2014 inzwischen wieder voll mit.

«Latte nicht zu hoch hängen»

«Wenn ich ihn durch den Strafraum, den Fünfer fliegen sehe, mache ich mir auch da keine Sorgen», sagte Rettig über den 40-Jährigen. «Aber ich stecke in der Wade auch nicht drin, bin weder Arzt noch Hellseher. Abwarten.»

Unterschätzen sollte man den krassen Außenseiter und WM-Neuling Curaçao nicht, sagte Rettig zudem. «Mal so eben hergespielt wird keine Mannschaft bei diesem Turnier.» Er sei wie alle zwar von einem Sieg überzeugt. «Aber bitte jetzt nicht schon 5:0 oder andere Kantersiege prognostizieren», mahnte Rettig. «Bitte die Latte nicht zu hoch hängen. Lassen wir uns erst mal gucken, dass wir erfolgreich ins Turnier starten. Was es dann auch immer sein wird.»