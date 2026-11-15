Wael Mohya hätte schon mit 17 Jahren im DFB-Team debütieren können. Aber dazu kommt es wohl nicht: Auch in Berlin zählt er nicht zum Spieltags-Kader.

Berlin (dpa) – Der Gladbacher Wael Mohya wird sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft nicht schon im Alter von 17 Jahren feiern. Das Offensivtalent wird am Montag (20.45 Uhr/ARD) im letzten Gruppenspiel der Nations League gegen die Niederlande in Berlin erneut nicht zum Spieltagskader gehören, sofern nicht noch ein Akteur über Nacht ausfällt.

Das geht aus der Vergabe der Trikotnummern von 1 bis 23 hervor, die der DFB am Tag vor dem Spiel im Olympiastadion veröffentlichte. Bundestrainer Jürgen Klopp geht die Partie demnach wieder mit dem Aufgebot des 3:1 gegen Serbien an.

Klopps Klarstellung

Mohya hatte auch schon in Belgrad zuschauen müssen. Klopp betonte dort aber noch einmal ausdrücklich, dass der Gladbacher Senkrechtstarter von ihm nicht aus dem Kader «gestrichen» worden sein, wie er gelesen habe. «Das ist völlig am Thema vorbei, einfach Quatsch», stellte der Bundestrainer klar.

«Wir haben vorher schon besprochen, dass er, wenn nichts passiert, nicht im Kader ist», erklärte der Bundestrainer. Die übrigen 23 Akteure waren beim Abschlusstraining dabei und zeigten sich einsatzbereit.

Klopp wollte Mohya im aktuellen Lehrgang einfach mal im Training sehen und noch besser kennenlernen. Das sei auch in Zukunft immer mal wieder mit ganz jungen Talenten geplant.

Mohya wird also frühestens im kommenden März bei den ersten Länderspielen 2027 zum richtigen Nationalspieler werden. Dann wird er volljährig sein: Mohya wird am 31. Dezember 18.