Das Grinsen beim Aussteigen aus dem Flieger war umso größer. Spaniens Ex-Weltmeister Joan Capdevila hat es nach seinem Aufruf an höchste Stellen doch noch zum WM-Finale geschafft.

East Rutherford (dpa) – Joan Capdevila hat es nach seinem Hilferuf an Donald Trump doch noch geschafft zum WM-Finale. Sein ehemaliger spanischer Auswahlkollege Marcos Senna postete bei Instagram ein Foto der beiden, im Hintergrund ein Flieger. Dazu der Kommentar: «Kurs auf den zweiten Stern.»

Gemeint ist damit der zweite Stern, den die spanische Nationalmannschaft für einen Erfolg heute Abend (21.00 Uhr MESZ/ZDF und Magenta TV) im WM-Endspiel gegen Argentinien bekommen würde. Den bisher einzigen WM-Titel gewannen die Iberer 2010.

Damals auch mit Capdevila, der sich wegen seiner Einreiseprobleme sogar an den US-Präsidenten gewandt hatte. «Ich brauche Hilfe Donald Trump», hatte der frühere Welt- und Europameister auf der Plattform X geschrieben.

Capdevilla war die elektronische Reisegenehmigung ESTA, die für visumfreie Einreisen in die USA für Bürger bestimmter Nationen verpflichtend ist, verweigert worden. Beim Radiosender Cope vermutete der 48-Jährige, dass es an einem Legendenspiel der spanischen Liga 2016 in Iran lag. Warum es nun doch klappte mit der Einreise, blieb vorerst ungeklärt.