Was hinter Vozinhas rasantem Social-Media-Hype steckt: Tränen, Paraden und ein brasilianischer TV-Aufruf machen den Kap-Verde-Keeper zum WM-Phänomen. Jetzt feiert ihn die halbe Welt.

Atlanta (dpa) – Der Instagram-Hype um Kap Verdes WM-Torhüter Vozinha nimmt einfach kein Ende. Nachdem der 40-Jährige am Tag der 0:0-Sensation gegen Spanien mit seinem Account schon von einigen Zehntausend auf fast drei Millionen Follower geklettert war, überholte er nun sogar Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich. Vozinha verzeichnete am Dienstagabend 8,8 Millionen Follower und damit rund 200.000 mehr als Kimmich.

Angefangen hat es in Brasilien: Während des Spiels, an dessen Ende Vozinha zum Man of the Match gekürt wurde, hatte der brasilianische Sender Caze TV dazu aufgerufen, dem Torhüter mindestens 100.000 Follower zu verschaffen.

Der US-Sportsender ESPN feierte Vozinha als «einen der größten Stars der WM», selbst koreanische Medien griffen die Geschichte auf. Vozinha, der erst mit 25 Jahren mit dem Profi-Fußball begonnen hatte, hatte Spaniens Stars mit zahlreichen Paraden entnervt. Nach dem Abpfiff flossen Tränen bei dem Torwart, der an seine verstorbenen Großeltern und an seine in der Heimat weilende Mutter dachte.