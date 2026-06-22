Shopping und Sightseeing in New York? Für die Fußball-Nationalspieler bietet sich wohl die Möglichkeit für eine WM-Abwechslung. Der Bundestrainer müsste seine Abläufe vor der K.-o.-Runde ändern.

Winston-Salem (dpa) - Joshua Kimmich und seine Teamkollegen können sich bei der Fußball-WM womöglich auf einen freien Tag mit ihren Familien in New York freuen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es bei Bundestrainer Julian Nagelsmann Überlegungen, nach der Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Ecuador zum Abschluss der Gruppenphase im Big Apple zu bleiben.

Shopping und Sightseeing in Weltmetropole

Dann könnten die Nationalspieler vor dem ersten K.o.-Spiel am kommenden Montag in Foxborough ihren üblichen freien Tag in der Weltstadt verbringen. Auch die Norweger um Superstar Erling Haaland, die wie das deutsche Team in North Carolina ihr Basecamp aufgeschlagen haben, waren schon auf Freizeit-Tour in New York.

Dafür würde Nagelsmann die Abläufe des DFB-Teams ändern. Statt unmittelbar nach der Ecuador-Partie nach Winston-Salem zurückzufliegen, müsste auch das am Folgetag anstehende Regenerationstraining in der Nähe des Spielorts stattfinden. Am Samstag wäre dann Zeit für Shopping und Sightseeing mit den Liebsten.

Dadurch wäre der ursprüngliche Plan, zwei Tage vor dem Zwischenrundenspiel Richtung Boston zu fliegen, hinfällig. Nagelsmann würde mit dem Team am Sonntag an der Ostküste weiter nach Norden reisen.

Das DFB-Team hat den ersten Platz in der Gruppe E schon sicher. Für das Turnier ist das WM-Quartier in North Carolina durchgebucht. Die FIFA sieht eigentlich ein Team-Hopping für die K.-o.-Runde von Spielort zu Spielort vor. Der DFB setzt aber auf ein festes Camp - bestmöglich bis zum Finale am 19. Juli vor den Toren New Yorks.

Keine Aufgabe des Teamquartiers

Vom Tisch sind offenbar Erwägungen, das Quartier in North Carolina nun doch komplett aufzugeben und nach einer Ersatzlösung in der Nähe von Boston zu suchen. Nach der Zwischenrunde wäre die Arena der New England Patriots aus der NFL in Foxborough auch der deutsche Spielort im Viertelfinale am 9. Juli, sofern das Achtelfinale fünf Tage zuvor in Philadelphia mit Titelanwärter Frankreich als möglichem Gegner gewonnen würde. Stattdessen soll nach jedem K.-o.-Spiel wieder in Winston-Salem trainiert und gewohnt werden.