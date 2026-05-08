Im Finalstadion der Fußball-WM wird Naturrasen verlegt. Warum Bermudagras die beste Wahl für das Endspiel ist.

East Rutherford (dpa) – Im Endspiel-Stadion der Fußball-Weltmeisterschaft haben die Rasen-Arbeiten begonnen. Im MetLife Stadium in East Rutherford, sonst Football-Heimstätte der New York Giants und New York Jets, werden derzeit rund 600 Rollbahnen aus Naturrasen verlegt. Üblicherweise spielen die NFL-Teams auf Kunstrasen.

Im MetLife Stadium wurden zudem rund 1.740 Sitzplätze in den Stadion-Ecken entfernt, um die internationalen Spielfeldmaße von 105 mal 68 Metern zu ermöglichen. Am 19. Juli findet dort das WM-Finale statt.

Unterschiedliche Grassorten

Der Weltverband FIFA setzt bei dem am 11. Juni beginnenden Saisonhöhepunkt auf unterschiedliche Spielflächen in den Austragungsorten in den USA, Mexiko und Kanada. Das Gras wurde laut FIFA auf zehn spezialisierten Farmen in den USA, Kanada und Mexiko über Monate vorbereitet und geerntet.

So kommt im Stadion in East Rutherford Bermudagras zum Einsatz, das speziell für warme Klimazonen geeignet ist. Die FIFA nutzt zwei Rasentypen: In wärmeren Austragungsorten wie Miami, Kansas City oder Guadalajara wird Bermudagras verlegt, in kühleren oder Hallenstadien eine Mischung aus Weidelgras und Kentucky-Bluegrass.