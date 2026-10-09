Hass im Netz Fußball-WM: Mehr als die Hälfte der Beteiligten beleidigt dpa 09.10.2026, 13:02 Uhr

i Ein FIFA-Logo bei WM in den USA, Mexiko und Kanada. (Archivbild) Jan Woitas. DPA

Bei über 60 Millionen Kommentaren zur Fußball-WM findet eine Organisation im Auftrag der FIFA mehr als 240.000 Beleidigungen. Der Weltverband verschickt die Zahlen bewusst zu diesem Zeitpunkt.

Zürich (dpa) – Mehr als die Hälfte von 1.606 ausgewerteten Spielern und Verantwortlichen sind bei der Fußball-WM in diesem Sommer nach Angaben des Weltverbandes FIFA in sozialen Medien beleidigt worden. Insgesamt gab es nach einer Auswertung des Social Media Protection Service SMPS für den Schutz im Internet mehr als 240.







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