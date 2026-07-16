«Watch Partys» gibt es bei der Fußball-WM in den USA viele. Eine ganz spezielle fand nun auf einer Insel vor New York statt.

New York (dpa) – Mehr als 100 Insassen im bekannten New Yorker Gefängnis auf Rikers Island wird das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien nicht nur wegen des Spektakels auf dem Platz noch lange in Erinnerung bleiben. Aufgrund ihres vorbildlichen Verhaltens durften sie den 2:1-Sieg von Lionel Messi & Co. gemeinsam schauen.

Rikers Island hat eigentlich einen ganz miesen Ruf. Die Gefängnisinsel im East River war in den vergangenen Jahren immer wieder wegen der dortigen Zustände, wegen Gewalt und Überbelegung negativ in die Nachrichten geraten. So hatte es Brände oder Schlägereien unter den Insassen gegeben. Nun sorgt das Fußballschauen für Schlagzeilen. Während des Turniers hatte es bereits mehrere solcher Events gegeben, die in den USA «Watch Partys» heißen.

«Programme wie dieses sorgen für Sicherheit in unserem Gefängnis», wurde Stanley Richards, der Leiter der städtischen Strafvollzugsbehörde und ehemaliger Insasse von Rikers von der Nachrichtenagentur AP zitiert. «Wir sagen ihnen: Eure Menschlichkeit wird gesehen, gehört und geschätzt.»

Bürgermeister: WM als «magischer Moment für die ganze Stadt»

«Das erinnert mich daran, wie ich als Kind Fußball gespielt habe», sagte Victor Caldas. «Es geht nur um Liebe. Fußball bringt viel Liebe mit sich.» Für den 39-Jährigen, der seit vier Monaten inhaftiert ist und der sich über den argentinischen Sieg freute, spiele es keine Rolle, woher man auf der Welt komme. «Es geht darum, eine Verbindung zu einer anderen Kultur und zu anderen Menschen aufzubauen.» Das ging am Mittwoch auch im Gefängnis.

«Die Weltmeisterschaft war ein magischer Moment für die ganze Stadt. Das sind New Yorker, und sie werden auch weiterhin New Yorker sein, wenn sie aus Rikers entlassen werden», sagte Bürgermeister Zohran Mamdani, der selbst bei der «Watch Party» dabei war.