Niclas Füllkrug ist zurück beim DFB-Team. Mit einem Auftritt ohne Allüren erfüllt er die Erwartungen des Bundestrainers abseits des Platzes. Seinen sportlichen Wert will er «mit Bock» nachweisen.

Herzogenaurach (dpa) - Das Comeback von Niclas Füllkrug hat sich für Jürgen Klopp schon nach dem ersten Training der Fußball-Nationalmannschaft gelohnt. Und das lag weder an besonders vielen Toren noch an einem durch und durch braven Lob des aktuell besten Bundesliga-Stürmers für den Bundestrainer.

«Es ist schön, unter Jürgen Klopp trainieren zu dürfen. Ich glaube, eine der größten Persönlichkeiten, die wir im deutschen Fußball haben», sagte Füllkrug gleich zu Beginn seines Medienauftritts mit Überlänge.

Eine kalkulierte Schmeichel-Attacke? Überhaupt nicht. Da war kein Groll, sondern ein Augenzwinkern zu der von Klopp recht uncharmant losgetretenen Altersdebatte rund um den schon 33-Jährigen. Kein bisschen Klagen über die erwartbare Jokerrolle bei der Rückkehr ins DFB-Team nach über einem Jahr.

Füllkrug spricht wie Klopp

Füllkrug ist wieder da. Und «Fülle» ist, wie er ist, wie er immer war. Ein positiver Typ, der wirkt wie ein Fels. Auf und neben dem Platz. Klopp konnte in seinem Trainerbüro auf dem Homeground in Herzogenaurach jedenfalls zufrieden den Aussagen des Bremer Mittelstürmers lauschen. Denn da hörte er praktisch seine eigenen Worte.

«Wir wollen Jungs haben, die richtig Bock haben, für Deutschland zu spielen, die Nationalstolz verspüren, die sagen, ich will hier nochmal ein Prozent drauflegen», sagte Füllkrug. So stellt sich auch Klopp die Transformation der DFB-Elf zum Siegerteam vor. Im Gruppen-Endspurt der Nations League mit den kniffligen Aufgaben an diesem Freitag (20.45Uhr/RTL) in Serbien und drei Tage später in Berlin gegen Holland verlangt Klopp genau diese Attitüde.

Füllkrug hat, das machte er deutlich, richtig Bock. Sein unfassbarer Tore-Flow nach der Rückkehr zu Werder Bremen hat ihn nach harten Zeiten wieder in die DFB-Elf gespült. Und so wie Klopp anmerkte, dass er das Gefühl habe, den Stürmer auch ohne persönliche Begegnung schon ganz lange zu kennen, so fühlte sich der Auftritt in dem einer Turnhalle ähnelnden Raum Halftime an: Als sei Füllkrug nie fortgewesen aus dem DFB-Zirkel. Als hätte es die unglückselige Zeit in England und Italien nie gegeben.

Bremen wie das «eigene Bett»

«Also schrecklich ging es mir grundsätzlich nie», berichtete Füllkrug von seinem Engagement bei West Ham United und AC Mailand. Aber jetzt in Bremen, da ist doch alles wieder so viel besser. Die Familie ist an der Weser glücklich. Und: «Also fußballerisch ist es halt mein Zuhause. Und ich glaube, jeder von euch weiß das, dass man im eigenen Bett am besten schläft», sagte Füllkrug.

Die Nationalmannschaft, das ist auch so ein sinnbildliches «eigenes Bett» für den Torjäger. Klopp hatte nach der Nominierung so getan, als habe es nie einen Zweifel gegeben, dass er den Angreifer jetzt zurückholt. «Es war eine Freude, die Entscheidung zu treffen, und es war auch eine Freude, sie ihm mitzuteilen», erzählte er. Wäre jetzt schon EM, wäre Füllkrug selbstverständlich im Kader.

Erste Stürmertore unter Klopp?

Doch was kann Füllkrug neben einem solchen Stimmungsauftritt leisten für die Nationalmannschaft? Und wie viel Perspektive hat das Rückhol-Engagement Richtung EM 2028. Diese Fragen sind für den Stürmer irrelevant. «So weit schaue ich gar nicht. Ich bin schon im Hier und Jetzt und schaue auf den Moment, wie es gerade ist. Ich schaue nicht mal bis in die nächste Woche», sagte er. Eine Verlockung gibt es: Noch gibt es unter Klopp als Bundestrainer nach vier Partien kein Stürmertor. Diese Premiere wäre eine schöne Pointe.

Das Thema Alter, durch einen Klopp-Spruch («Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld») aufgewirbelt, kommentiert er mit geduldigem Unverständnis. Und verweist auf DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose, der ihm zur Seite sprang.

«Mein Alter ist ein Fakt. Ich fand das aber auch sehr interessant, was Miro dazu gesagt hat. Weil Miro als mein Vorbild, als ich ein Kind war, ihn ja auch noch sehen durfte, als er 36, 37, 38 war und er dann trotzdem noch die WM gewonnen hat», sagte Füllkrug.

Die ganze Altersdebatte: Kokolores und mit Klopp in Gesprächen längst abgeräumt. Überhaupt waren diese Gespräche speziell. Der besondere Spirit Klopps sei spürbar. Füllkrug verwies auf die Leistungskurve von Florian Wirtz zwischen den Länderspielen beim FC Liverpool.

«Ich habe eine Statistik von Flo Wirtz gelesen, vor der Nominierung für den großen Kader und vor dem ersten Mal Zusammenarbeiten mit Jürgen Klopp - und danach. Und man hat das Gefühl, dass ihm da schon irgendjemand unter die Arme gegriffen hat und ein Ohr geliefert hat», schwärmte Füllkrug.

Dass er 2030 vermutlich eher nicht Weltmeister wird, ist Füllkrug klar. Nicht einmal die EM zwei Jahre davor ist in seinem Erwartungshorizont. Für Stürmer-Stammkraft Kai Havertz hat er nur Lob parat - auch für dessen jüngste Marke als deutscher Rekordtorschütze in der Premier League, in der er selbst schwer zurechtkam.

«Meine Rolle, dazu kann ich euch noch nichts sagen. Das wird sich, glaube ich, zeigen in den Spielen. Aber da bin ich auch ganz entspannt. Da schauen wir einfach mal, was kommt», sagte Füllkrug. Immerhin: Mit einer Quote von 14 Toren in 24 Länderspielen hat er den besten Trefferschnitt (0,58 pro Spiel) im aktuellen Kader. Die meisten Tore erzielte er auch im Nationaltrikot als Joker.

Keine Sorgen um deutsche Stürmerzukunft

Die deutsche Stürmerzunft und Stürmerzukunft sieht er entspannt. Füllkrug weiß, dass in Nicolo Tresoldi (22) trotz italienischer Abwerbeversuche oder Paris Brunner (20) zwei Typen noch in der U 21 stürmen, die ihn alsbald verdrängen können, vermutlich verdrängen werden. Im aktuellen Kader steht in Younes Ebnoutalib (23) ein weiterer Nachwuchsmann mit Ambitionen.

«Wir sind auf der Position meiner Meinung nach gerade sehr talentiert aufgestellt. Und da wird es auf jeden Fall jemanden geben, der bei der EM in einer guten Verfassung sein und Tore schießen wird. Und das ist, glaube ich, für den Bundestrainer und für uns als Land am wichtigsten», sagte Füllkrug. Auch diese Worte aus Füllkrugs Mund dürften Klopp sehr gut gefallen haben.