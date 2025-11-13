Frankreich fährt dank Mbappé zur WM - Ronaldo sieht Rot

Die Franzosen sichern sich genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen von Paris das WM-Ticket. Portugal muss nach einer Pleite gegen Irland zittern, schlechte Nachrichten gibt es auch für Italien.
Lesezeit 3 Minuten
Paris (dpa) - Die französische Nationalmannschaft fährt nach einem Heimsieg über die Ukraine zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Frankreich sicherte sich in Gruppe D mit dem 4:0 (0:0) in Paris das direkte WM-Ticket und feierte genau zehn Jahre nach den furchtbaren Anschlägen in der Hauptstadt ein Fußballfest.