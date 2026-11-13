Jürgen Klopp bekommt sein Holland-Endspiel um ein Viertelfinalticket in der Nations League. Gegen schwache Serben sieht der Bundestrainer im strömenden Regen eine dominante und seriöse DFB-Elf.

Belgrad (dpa) - Per Handschlag bedankte sich Jürgen Klopp erst bei Rückkehrer Niclas Füllkrug, dann bei seinen anderen klatschnassen Spielern - und verschwand schnell im Tunnel zur Kabine. Im prasselnden Dauerregen von Belgrad hat die Fußball-Nationalmannschaft dem Bundestrainer das erhoffte erste «Finale» seiner noch jungen DFB-Karriere gegen die Niederlande beschert. Spielend leicht setzen sich die von Florian Wirtz und dem frech aufspielenden Neuling Brajan Gruda angetriebene deutsche Auswahl vor der Mini-Kinderkulisse im legendären Marakana mit 3:1 (2:0) gegen Serbien durch.

«Ich fand die erste Halbzeit sehr gut, da haben wir echt guten Fußball gespielt», sagte Kapitän Joshua Kimmich bei RTL nach dem Sieg. Man habe «ein bisschen Probleme» nach der Pause gehabt.

Durch den ersten Auswärtssieg unter Chefcoach Klopp kann die DFB-Elf nach dem Stotterstart in der Nations League am Montag im Berliner Olympiastadion aus eigener Kraft doch noch den Einzug in die K.-o.-Phase schaffen.

Klopp: «Ganz, ganz tolles Spiel gemacht»

Nach einem Eigentor von Srdan Babic (3. Minute) und dem Treffer von Wirtz (14.) war die Grundlage für den Sieg schnell gelegt. Debütant Gruda (50.) legte nach der Pause schnell nach. Babic (56.) machte mit dem Tor für Serbien seinen frühen Fauxpas nur ergebnistechnisch wett. Vanja Dragojevic sah in der 75. Minute nach einem bösen Foul an Kimmich noch die Rote Karte. Ebenfalls Rot sah sein Teamkollege Andrija Zivkovic wegen Meckerns in der Schlussphase.

«Die Mannschaft hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Wir müssen uns noch bisschen daran gewöhnen, dass wir richtig gut sind, richtig gut sein können. Das war heute in so vielen Momenten herausragend gut», resümierte Klopp.

Keine Rechnereien gegen die Niederlande

Der Bundestrainer konnte völlig durchnässt am Spielfeld zufrieden zuschauen - wie auch die nur 70 deutschen Fans, die trotz des Fan-Ausschlusses gegen den Gastgeber im Stadion auf der Haupttribüne dabei sein durften.

Durch den hoch verdienten DFB-Erfolg und dem zeitgleichen Statement-Sieg der Niederlande gegen Griechenland sind keine großen Rechnereien gegen Oranje mehr notwendig. Mit einem weiteren Sieg gegen den Erzrivalen spielt Deutschland definitiv im März 2027 im Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs.

Aber: Bei einem deutschen Remis im Klassiker darf Griechenland am Montag nicht gegen Serbien punkten, sonst reicht es nicht. Bei einer Niederlage gegen Holland ist die DFB-Elf als Gruppendritter auch definitiv raus. Der lange drohende Abstieg aus der Top-Liga ist aber praktisch vom Tisch.

Das erste Ziel für den Länderspiel-Jahresabschluss wurde erreicht. «Wir wollen uns für das Finale in Berlin qualifizieren, das steht außer Frage», hatte Klopp kurz vor dem Anpfiff bei RTL nochmals unterstrichen.

Erster Jubel nach Eigentor

Nach einem Eckball von Maximilian Mittelstädt köpfte Kai Havertz den Ball aufs Tor. Babic fälschte im Zweikampf mit Malick Thiaw entscheidend ab. Thiaw hatte als Innenverteidiger von Klopp überraschend den Startelf-Vorzug vor Nico Schlotterbeck bekommen. Klopp meinte, dass der England-Legionär lange Bälle der Serben besser abfangen kann. Doch die Gastgeber spielten viel zu ehrfürchtig.

Auch am zweiten deutschen Tor war Havertz beteiligt. Der Angreifer vom FC Arsenal scheiterte von Aleksandar Pavlovic herrlich freigespielt am serbischen Torwart Vanja Milinkovic-Savic. Doch Wirtz lupfte den Abpraller frech ins Tor. Schon im Hinspiel hatte der Liverpool-Star zum 2:0-Endstand getroffen.

Kleiner Makel: Weiterhin wollte einfach kein Stürmertor gelingen. Havertz (19.) versuchte sich nach Gruda-Vorlage mit einem Kopfball. Auch Verteidiger Jonathan Tah (38.) hätte nach einer Flanke von Kimmich per Kopfball schon das dritte Tor nachlegen können.

Die DFB-Elf ließ den Serben im Spielaufbau keine Chance, die Gastgeber liefen bei Dauer-Ballstafetten nur recht hilflos neben- oder hinterher. Nach dem Halbzeitpfiff trat Klopp im Eilschritt den langen Gang Richtung Kabine an. Ein warmer Tee und ein Satz trockene Klamotten waren sicherlich hilfreich.

Die Fortsetzung des Spiels wirkte auch erwärmend. Grudas Flachschuss sauste ins serbische Tor. Der 22 Jahre alte Leipziger bewies nicht nur in dieser Szene, warum Klopp ihn unbedingt mal als Alternative auf der rechten Außenbahn testen wollte.

Babic mit serbischen Ehrentreffer

Mit der beruhigenden Führung leistete sich die deutsche Elf doch eine Verschnaufpause vom Dominanzauftritt - und wurde prompt durch Babics Treffer nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor von Marc-André ter Stegen bestraft. Die serbischen Kinder auf der Tribüne jubelnd euphorisch.

Konzentration war notwendig. Beim Kopfball von Aleksandar Mitrovic (72.) musste ter Stegen konsequent zupacken. Aber die Qualität der DFB-Elf war insgesamt erdrückend. Ein Tor von Kimmich (65.) zählte wegen einer Abseitsstellung von Havertz nicht. Derry Scherhant (70.) traf den Pfosten.

Comeback für Füllkrug

In der Schlussphase - der Regen hatte endlich nachgelassen - kam es zum Comeback von Füllkrug. Der aktuell beste Bundesliga-Torjäger spielte erstmals seit Juni 2025 wieder für die DFB-Elf. Seine tolle Trefferquote im Deutschland-Trikot konnte er aber in seinem 25. Länderspiel nicht aufbessern. Auch ihm gelang das erste Mittelstürmer-Tor unter Klopp als Bundestrainer nicht. In der Schlussminute zielte Füllkrug nur knapp vorbei. Vielleicht klappt es ja am Montag gegen die Niederlande.