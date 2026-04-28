Fußball FIFA weicht Regel für Gelbsperren bei WM auf dpa 28.04.2026, 08:21 Uhr

i Weniger Gefahr für eine Gelbsperre: Hier wird Argentiniens Lionel Messi (l) bei der WM 2022 von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz verwarnt. (Archivbild) Ricardo Mazalan. DPA

Bislang wurden Gelbe Karten bei einer WM erst nach dem Viertelfinale gestrichen. Durch die höhere Anzahl an Spielen drohten nun mehr Sperren - das will die FIFA mit einer neuen Regelung verhindern.

Vancouver (dpa) – Der Fußball-Weltverband FIFA entschärft die Regeln für Sperren durch Gelbe Karten bei der Weltmeisterschaft in anderthalb Monaten. Die Verwarnungen sollen nicht nur wie bislang üblich nach den Viertelfinals, sondern erstmals bereits nach den drei Gruppenspielen gestrichen werden.







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