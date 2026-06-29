Deniz Undav ist ein Superjoker - aber auch der beste Angreifer der Vorrunde? Zumindest steht sein Name in der FIFA-Rangliste ganz oben. Wie die das Ranking funktioniert und warum es eingeführt wurde.

Dallas (dpa) – Der beste Angreifer der WM-Gruppenphase? Für die meisten Fans war das zweifelsohne Argentiniens Ausnahmekönner Lionel Messi, für manche auch der Franzose Kylian Mbappé. Doch der Fußball-Weltverband FIFA sieht einen anderen ganz vorn: Deniz Undav. So kommt es, dass der deutsche Nationalspieler beim FIFA Power Ranking die Superstars hinter sich lässt.

Wie funktioniert das Power Ranking?

Nach Angaben des Weltverbandes bietet die Liste «auf der Grundlage der weltweit führenden Leistungsdaten» eine «objektive Bewertung der einzelnen Feldspieler». Es handele sich nicht um eine subjektive Einschätzung, sondern um «datengestützte Erkenntnisse». Diese basieren auf Algorithmen, die von FIFA-Experten unter der Führung des früheren Startrainers Arsène Wenger entwickelt wurden.

Berücksichtigt werden dabei drei Parameter: Angriff, Kreativität und Abwehr. Spieler, die mindestens 20 Minuten spielen, erhalten in jeder Kategorie 0 bis 10 Punkte. «So werden die individuellen Eigenschaften der Spieler und ihr Beitrag besser und genauer abgebildet», heißt es in den FIFA-Erklärungen. Der Spieler erhält eine Bewertung für jede Partie und für seine Gesamtleistung im Turnier.

Wie genau sieht die Rangliste bei den Feldspielern aus?

Undav führt mit einem Angriffs-Wert von 8,37 vor dem sechsfachen Torschützen Messi (8,34) und Mbappé (8,12). 10 Punkte ist die Höchstwertung. Der Hauptgrund dafür dürfte sein, dass Superjoker Undav in nur rund 90 Minuten Spielzeit seine drei WM-Tore erzielte. Rechnet man alle drei Kategorien Angriff, Kreativität und Abwehr zusammen, liegen Mbappé (19,95) und Messi (19,9) knapp vor Undav (19,85).

In Sachen Kreativität führt aber ein anderer: Bayern-Profi Michael Olise (8,05) aus dem französischen Team. Und die besten Defensivwerte weist laut FIFA-Datenanalyse der Kanadier Derek Cornelius (7,3) auf.

Wie sieht das Ranking bei den Torhütern aus?

Bei den Torhütern werden zwei Aspekte zur Bewertung herangezogen: die Leistung bei Ballbesitz und bei der Torverteidigung. Beim Ballbesitz ist Kap Verdes Torwartheld Vozinha (8,01) ganz vorn, bei der Torverteidigung Orlando Gill (8,29) von Deutschlands nächstem Gegner Paraguay. Und Manuel Neuer? Die deutsche Nummer 1 ist bei der Torverteidigung nur Vorletzter (5,13) und bei Ballbesitz überraschend auch nur 19. (5,82).

Was ist der Sinn hinter dem Ranking?

Die Neueinführung zu dieser WM ist vor allem eine nette Spielerei, die es auch schon in anderen Sportarten gibt. Im Tennis zum Beispiel wird die Performance eines Spielers auch mit einem Wert bis 10 beziffert. Fans können darüber freilich diskutieren, was für Gesprächsstoff sorgt. Es hat aber auch einen finanziellen Aspekt: Das Power Ranking wird offiziell präsentiert von WM-Sponsor Aramco, einem staatlichen Energiekonzern aus Saudi-Arabien.