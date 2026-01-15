Fußball FIFA: Mehr als halbe Milliarde Ticketanfragen für WM dpa 15.01.2026, 00:29 Uhr

i Gianni Infantino Claudio Thoma. DPA

Ungeachtet der Kritik an hohen Ticketpreisen gibt es nach Angaben der FIFA großes Interesse an Eintrittskarten für die WM - auch aus Deutschland. Der Weltverband nennt Details, wie es weitergeht.

Berlin (dpa) – Trotz Kritik von Fans an hohen Preisen hat der Fußball-Weltverband FIFA nach eigenen Angaben in der jüngsten Verkaufsphase mehr als eine halbe Milliarde Ticketanfragen für die WM 2026 verzeichnet. Die meisten Bewerbungen hinter den drei Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada habe es aus Deutschland gegeben, teilte die FIFA mit.







