Am 19. Juli wird der neue Weltmeister gekürt. Doch bevor Präsident Donald Trump den Pokal übergibt, wird dieser noch besonders gelagert. An der FIFA-Kooperation gibt es Kritik.

East Rutherford (dpa) – Der Fußball-Weltverband FIFA wird zum Abschluss seiner Weltmeisterschaft auch einen Trophäenkoffer einer Luxusmarke in seine Finalshow einbeziehen. Die französische Marke Louis Vuitton soll demnach «den offiziellen, speziell angefertigten Trophäenkoffer, der für den Transport und die Präsentation der wohl bekanntesten Trophäe im Sport entwickelt wurde» präsentieren, wie die FIFA vor den beiden Halbfinals mitteilte.

Im Netz gab es umgehend Kritik an der Aktion des Weltverbandes, der bei der WM zum Beispiel auch die neu eingeführten Trinkpausen an einen Namenssponsor verkauft hat. Louis Vuitton hat nach FIFA-Angaben bereits in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 den Trophäenkoffer für den Gewinner der Weltmeisterschaft präsentiert.

Finale am Sonntag

Das Endspiel steigt am 19. Juli in East Rutherford nahe New York, nach Angaben von FIFA-Chef Gianni Infantino wird US-Präsident Donald Trump den goldenen Siegerpokal überreichen. In den beiden Halbfinals spielen am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich gegeneinander, ehe am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) England und Titelverteidiger Argentinien aufeinandertreffen. Das Endspiel wird das 104. und letzte Spiel des XXL-Turniers mit 48 Mannschaften sein.