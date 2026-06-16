Joachim Löw weiß, wie man Weltmeister wird. 2014 gelang dem damaligen Bundestrainer mit der DFB-Auswahl der große Coup. Was traut Löw der aktuellen Generation bei der WM zu?

Berlin (dpa) – Ex-Bundestrainer Joachim Löw zählt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz einer positiven Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren nicht zu den ganz großen WM-Favoriten. «Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen», sagte Löw in der Live-Show «Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe» auf TikTok.

Für den großen Coup beim XXL-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA benötige das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zudem «Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten. Das muss sich in dieser Mannschaft jetzt erst einmal zeigen. Joshua Kimmich allein wird nicht reichen, oder Manuel Neuer. Wir brauchen schon noch ein paar mehr», sagte Löw und ergänzte: «Dann sind wir vielleicht stark genug.»

In erster Linie werde es darauf ankommen, in jedem Spiel über 90 Minuten Dominanz auszuüben. Dazu sei die Mannschaft trotz großer Fortschritte bisher noch nicht regelmäßig in der Lage gewesen. «Sie lässt häufig den Gegner ein bisschen zurückkommen. Wenn wir es hinbekommen, stabil zu sein, solche Widerstände zu überwinden und mehr Orientierung, mehr Klarheit über 90 Minuten zu zeigen, dann gehören wir zum Favoritenkreis», befand Löw.

Positiver Trend seit der Heim-EM

Insgesamt sieht der 66-Jährige die DFB-Auswahl unter Nagelsmann aber auf einem hoffnungsvollen Weg. Ihm gefalle, dass das Team innovativer, mutiger und mit besseren Abläufen in der Offensive agiere. «Die Mannschaft hat seit der EM 2024 eine gute Entwicklung gemacht. Wir waren ein paar Jahre nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wieder eine gute Idee haben, Dynamik, eine gewisse Kreativität. Und vor allem können wir spielerische Akzente setzen», lobte Löw.

Der glatte 7:1-Sieg zum WM-Auftakt gegen Curaçao sei gut für das Selbstbewusstsein und den Glauben an die eigene Stärke gewesen, stellte er fest. Zugleich mahnte Löw: «Man darf sich jetzt aber nicht im siebten Himmel wähnen. Das war sicher der leichteste Gegner bei dieser WM.»