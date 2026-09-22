Beim ersten Training unter Jürgen Klopp gibt es zunächst eine kurze Ansprache des neuen Bundestrainers. Dann wird beim Aufwärmen auch gerangelt und gelacht.

Herzogenaurach (dpa) – Jürgen Klopp versammelte sein komplettes Aufgebot am Mittelkreis und richtete ein paar Worte an die Nationalspieler um Kapitän Joshua Kimmich und Torwart-Rückkehrer Marc-André ter Stegen. Mit dem ersten Teamtraining mit allen 24 Spielern hat der neue Bundestrainer die finale Phase der Vorbereitung auf den Start in der Nations League aufgenommen.

Der kurzen Klopp-Rede, bei der auch der gesamte Trainerstab der Fußball-Nationalmannschaft zuhörte, folgten in der für Medien einsehbaren Anfangsviertelstunde lockere Aufwärmübungen, bei denen auch gerangelt und gelacht wurde.

Sportdirektor Rudi Völler beobachtete die Übungseinheit im Teamquartier in Herzogenaurach vom Rand des Trainingsplatzes aus. Ter Stegen und seine Torwartkollegen Alexander Nübel und Finn Dahmen nahmen ihr spezielles Training am anderen Ende des Areals auf.

Abflug nach Amsterdam am Mittwoch

Das erste Länderspiel unter Klopp nach dem großen Flop bei der Fußball-WM in Amerika findet am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in den Niederlanden statt. Am Mittwoch fliegt die DFB-Elf nach dem Abschlusstraining im Homeground von Nürnberg aus nach Amsterdam. In der Johan-Cruyff-Arena wird sich Klopp kurz nach der Ankunft bei der obligatorischen Pressekonferenz zu seinen Plänen für die Partie gegen Oranje äußern.