Fußball-Fan Donny Strathie fliegt nach Boston, um Schottland bei der WM zu sehen. Wenige Tage vor dem Spiel gegen Marokko stirbt der 76-Jährige. Nun plant die Tartan Army einen bewegenden Moment.

Boston (dpa) – Eigentlich wollte sich Donny Strathie einen Herzenswunsch erfüllen: Im Kilt auf der Tribüne stehen und Schottlands Fußballer bei einer Weltmeisterschaft anfeuern. So wie er es über viele Jahre hinweg bei den Spielen der «Bravehearts» getan hatte. Doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Strathie kann sein Ticket für das Spiel gegen Marokko (Samstag, 0.00 Uhr, MagentaTV) nicht einlösen, denn er verstarb wenige Tage zuvor im Alter von 76 Jahren in Boston, wie der schottische Fußballverband mitteilte. Die Umstände seines Todes sind nicht bekannt.

Trainer Steve Clarke: «Eine sehr traurige Nachricht»

Um ihrem treuen Anhänger die letzte Ehre zu erweisen, plant die Tartan Army eine emotionale Aktion. Die Fangemeinschaft der schottischen Nationalmannschaft appelliert in einem Aufruf in den sozialen Medien: «Es würde seiner Familie sehr viel bedeuten, wenn wir eine Minute Applaus in der 76. Minute gegen Marokko organisieren können.»

Schottland nimmt erstmals seit 28 Jahren an einer WM teil – ein Moment, auf den Strathie lange gewartet hatte. Strathie war laut britischen Medienberichten selbst Teil der Tartan Army.

Trainer Steve Clarke hatte Strathies Familie am Tag vor dem Spiel sein Beileid ausgesprochen. «Bei all den guten Nachrichten, die die WM für Schottland mit sich bringt, ist dies eine sehr traurige Nachricht. Ich weiß, dass es Donnys großer Wunsch war, Schottland wieder bei einer WM spielen zu sehen. Zum Glück hat er noch miterleben können, wie wir ein Spiel gewonnen haben, bevor er verstorben ist», sagte Clarke.