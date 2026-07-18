Beim großen WM-Showdown zwischen Spanien und Argentinien will auch Ex-Weltmeister Joan Capdevila dabei sein. Weil er nicht in die USA reisen darf, bittet er nun um ganz prominente Unterstützung.

East Rutherford (dpa) – Weil ihm nach eigenen Angaben die Einreise in die USA verweigert wurde, hat sich der frühere Weltklasse-Fußballer Joan Capdevila an Donald Trump gewandt. «Ich brauche Hilfe Donald Trump», schrieb der frühere spanische Welt- und Europameister an den US-Präsidenten gerichtet auf der Plattform X. «Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich nicht mit meinen Kindern zum Finale reisen kann, weil mir das ESTA verweigert wurde.»

Capdevila, der vor 16 Jahren mit Spanien den WM-Titel feierte, schrieb weiter: «Kann mir dabei jemand helfen? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, mit all meinen Teamkollegen aus dem Jahr 2010 und dieser Mannschaft dort zu sein, um sie anzufeuern.» Spanien um Superstar Lamine Yamal spielt an diesem Sonntag in East Rutherford bei New York gegen Argentinien um den wichtigsten Titel im Fußball (21 Uhr/MESZ/ZDF und MagentaTV).

Capdevila verspricht ewige Dankbarkeit

Er könne nicht fassen, «dass man mir die Einreise in die USA verweigert … und dass ich einen solchen Moment mit meinen Kindern verpasse, die den Fußball so sehr lieben …», schrieb Capdevila, der auch das in Spanien für Sport zuständige Ministerium und in einem späteren Beitrag US-Außenminister Marco Rubio verlinkte. «Wenn jemand weiß, wie man das beheben kann, werde ich ihm von ganzem Herzen und ein Leben lang dankbar sein.»

Der heute 48 Jahre alte Capdevila war früher Außenverteidiger und beim spanischen WM-Triumph in Südafrika Stammspieler. ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ist eine elektronische Reisegenehmigung, die für die visumfreie Einreise in die USA für Bürger bestimmter Nationen verpflichtend ist.