Erst hieß es, das Länderspiel in Belgrad sei ein Geisterspiel. Nun sind doch Kinder unter 15 Jahren zugelassen - und 50 ausgesuchte deutsche Fans. Jürgen Klopp erwartet eine spezielle Atmosphäre.

Belgrad (dpa) – Jürgen Klopp erwartet beim Länderspiel der Nationalmannschaft in Belgrad doch keine Geisterkulisse. Wie der serbische Fußball-Verband auf Anfrage bestätigte, werden durch einen Passus in den UEFA-Regularien Kinder unter 15 Jahren in Begleitung von Lehrern oder Trainern am Freitag (20.45 Uhr/RTL) Zugang zum Rajko-Mitić-Stadion erhalten.

«Wir rechnen zurzeit mit etwa 5.000 Besuchern», teilte ein Verbandssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Die UEFA hatte den serbischen Verband wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans mit einem Zuschauerausschluss für die Partie der Nations League belegt. Die Arena fasst normalerweise rund 55.000 Zuschauer und ist für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre bekannt.

Der Deutsche Fußball-Bund bekommt von der UEFA den Regularien entsprechend 200 Tickets der besten Kategorie zugeteilt. Diese sind eigentlich für Delegationsmitglieder und Partner des Verbandes bestimmt. 50 Karten wurden vom DFB aber über ein Punktesystem an besonders loyale Fans verteilt.

Klopp erinnert an Corona-Pandemie

Bundestrainer Klopp hatte bereits ironisch auf die ungewöhnliche Atmosphäre reagiert. Als Spieler bei Mainz 05 habe er in der 2. Liga in den 90er Jahren auch in praktisch leeren Stadien gespielt, erinnerte er sich. Ernsthafter sei aber die Erinnerung an die Geisterspiele während der Pandemie, fügte der 59-Jährige an. «Aber ja, unglücklicherweise haben wir durch die Corona-Zeit einfach dann erlebt, wie das ist», sagte Klopp. Der Unterschied sei «wahnsinnig groß».

Die DFB-Elf steht als Tabellendritter in der Nations League unter Erfolgsdruck. Bei einer Niederlage in Serbien könnte das Viertelfinale außer Reichweite sein, im schlimmsten Fall droht sogar der Abstieg aus der A-Liga. «Da muss man sich eben selbst helfen und in die richtige Stimmung bringen», forderte Klopp von seinem Team angesichts der ungewohnten Kulisse die richtige Einstellung.