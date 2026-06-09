Der Tod von Diogo Jota bewegte Millionen. Ein alter Weggefährte spielt die WM nun auch für ihn. Die Witwe des portugiesischen Nationalspielers gab Andrew Robertson rührende Worte mit auf den Weg.

Boston (dpa) – Auf diesen Moment hatten sich Andrew Robertson und Diogo Jota jahrelang gefreut. Gemeinsam wollten sich die beiden Freunde vom FC Liverpool den Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft erfüllen – Robertson mit Schottland, Diogo Jota mit Portugal. Doch dann passierte vor einem Jahr jener schreckliche Verkehrsunfall, bei dem Diogo Jota im Alter von gerade einmal 28 Jahren ums Leben kam.

Als sich Robertson wenig später mit Schottland für die WM qualifizierte, zeigte er sich tief bewegt. «Ich habe es gut verborgen, aber heute war ich am Ende», sagte Robertson damals der BBC. «Ich konnte meinen Kumpel Diogo Jota heute nicht aus meinem Kopf bekommen. Ich weiß, dass er irgendwo da oben über mich lächelt heute Nacht.»

Rute Cardoso: Wenn du den Rasen betrittst, wird Diogo bei dir sein

Diese bewegenden Worte nahm Diogo Jotas Witwe Rute Cardoso nun zum Anlass, um Robertson im Rahmen der von der FIFA initiierten Reihe «Letters That Unite» (Briefe, die verbinden) einige rührende Zeilen zu schreiben. «Als ich deine Worte gehört und mitbekommen habe, was du an dem Tag empfunden hast, als Schottland sich nach so vielen Jahren des Wartens qualifizierte, ist mir klar geworden, dass Diogo das Spielfeld nie wirklich verlassen hat», schrieb Cardoso an Robertson.

«Wenn du den Rasen betrittst, weiß ich, dass du nicht allein hinausgehst. Diogo wird bei dir sein – in deinen Gedanken, in deinen Schritten, in deinem Herzen. Hüte diesen Traum, Andy. Lebe ihn für dich selbst und für ihn.»

Robertson: «Dieser Brief wird sehr lange bei mir bleiben»

Robertson zeigte sich in einem Video auf der FIFA-Homepage gerührt. «Dieser Brief wird sehr lange bei mir bleiben», sagte der Schotte. «Wir werden immer dafür sorgen, dass sein Name nie vergessen wird. Ich weiß, er wird ganz vorne in meinen Gedanken sein. Ich spiele nicht nur für mich – ich spiele für uns beide.»