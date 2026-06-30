Was als Projekt für die Heim-EM gedacht war, führt zu einer riesigen WM-Enttäuschung. Start und Tiefpunkt der bisherigen Amtszeit von Julian Nagelsmann liegen in Amerika.

Foxborough (dpa) – Julian Nagelsmann wird als Bundestrainer angezählt. Der 38-Jährige verlor mit der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM mit 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paraguay – es war Nagelsmanns 37. Länderspiel als Chefcoach. Was im September 2023 als Projekt für die Heim-EM begann, entwickelte sich für Nagelsmann zur Herzensangelegenheit. Die Krönung blieb ihm aber zweimal versagt.

Die wichtigsten Eckpunkte der Nagelsmann-Zeit als Bundestrainer

22. September 2023: Nach dem Aus für Hansi Flick wird Nagelsmann als Wunschlösung beim DFB vorgestellt. Der jüngste Bundestrainer soll nach vielen Enttäuschungen die Heim-EM 2024 retten. Der ehemalige Bayern-Coach hat nur einen Vertrag bis zum folgenden Sommer.

Oktober 2023: Mit einem 3:1 gegen die USA und einem 2:2 gegen Mexiko startet Nagelmann bei einer Amerika-Tour seine Aufgabe. Die Stimmung ist positiv. Gute Ansätze sind erkennbar.

November 2023: Der schnelle Rückschlag. Ein 2:3 gegen die Türkei und ein 0:2 in Österreich öffnen Nagelsmann die Augen. Die DFB-Elf braucht andere Impulse und personelle Veränderungen.

März 2024: Mats Hummels und Leon Goretzka werden aussortiert. Aber Toni Kroos ist zurück – und das Comeback wirkt. Ein 2:0 in Frankreich und ein 2:1 gegen die Niederlande machen Mut für ein neues Sommermärchen.

Sommer 2024: Die Nationalmannschaft macht wieder Freude. Die Heim-EM begeistert die Fans. Doch gegen Spanien ist im Viertelfinale der Titeltraum jäh vorbei. Nagelsmann sorgt doppelt für Aufsehen: Mit einer Ansprache an die Nation für mehr Zusammenhalt – und mit einer forschen Titelansage für die WM 2026.

Herbst 2024: Als ungeschlagener Gruppensieger zieht die nach den Rücktritten von Manuel Neuer, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Thomas Müller neu formierte DFB-Elf erstmals in die K.-o.-Spiele der Nations League ein. Die Stimmung ist positiv, die Hoffnungen sind groß.

März 2025: Italien wird im Viertelfinale ausgeschaltet. Das 2:1 in San Siro und eine berauschende erste Hälfte im Rückspiel beim 3:3 in Dortmund sorgen für Euphorie. Im Sommer soll der erste kleine Titel bei der Heim-Endrunde der Nations League her.

Juni 2025: Nur der vierte und letzte Platz springt heraus. Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) zeigen Nagelsmann die Grenzen auf. Von der Weltspitze ist Deutschland ein Jahr vor der WM weit entfernt.

September 2025: Ein Tiefpunkt. Die DFB-Elf lässt sich in der Slowakei (0:2) vorführen. Plötzlich ist die direkte WM-Qualifikation in Gefahr. Nagelsmann beschwört den Zusammenhalt.

Oktober/November 2025: Nur die Resultate zählen. Mit fünf Siegen wird das Amerika-Ticket als Gruppensieger gelöst. Überzeugend ist nur das 6:0 zum Abschluss gegen die Slowakei.

Frühjahr 2026: Bis zum WM-Start wird die Erfolgsserie auf neun Siege ausgebaut. Doch die Stimmung bleibt von Zweifeln behaftet. Die Titelansage vom vorletzten Sommer ist längst einkassiert. Das große Thema ist die Rückkehr von Rekordtorwart Neuer und die Degradierung von Oliver Baumann.

Juni 2026: Der Start gelingt. 7:1. Doch der Gegner ist nur Curaçao. Das 2:1 gegen die Elfenbeinküste rettet Top-Joker Deniz Undav. Als Gruppensieger folgt ein ernüchterndes 1:2 gegen Ecuador mit vielen Fragen. Physis, Einstellung, Aufstellung, alles wird debattiert.

29. Juni 2026: Und dann folgt der finale Nackenschlag. Nicht gegen Frankreich oder Argentinien. Sondern gegen Paraguay. Im Elfmeterschießen. In Foxborough, wenige hundert Meter vom Ort des ersten Trainings als Bundestrainer entfernt, kassiert Nagelsmann die bitterste Niederlage seiner Amtszeit. Ist es auch die letzte?