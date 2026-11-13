Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Im Belgrader Dauerregen gewinnt das DFB-Team souverän. Ein Eigentor leitet den Sieg ein, Florian Wirtz erhöht. Der Leipziger Brajan Gruda krönt sein beeindruckendes Debüt mit dem Tor zum 3:0.

Belgrad (dpa) –

Ter Stegen: Im 46. Länderspiel lange nicht gefordert. Beim Gegentor wehrte er einen Kopfball noch ab, machtlos beim Nachschuss von Babic (56.). Hielt den Kopfball des kurz zuvor eingewechselten Mitrovic (72.).

Treu: Der Freiburger hat sich im Eiltempo als rechter Verteidiger etabliert. Hielt Dribbler Gruda vor ihm den Rücken frei. Solide Leistung bis zur Auswechslung.

Thiaw: Der Innenverteidiger aus Newcastle stand überraschend statt Schlotterbeck in der Startelf. Tadic stellte ihn vor keine großen Probleme.

Tah: Der Münchner hatte Gegenspieler Cvetlovic im Griff. Nach Kimmichs Freistoß-Flanke verpasste er das 3:0, köpfte knapp am Tor vorbei (38.).

Mittelstädt: Der Stuttgarter leitete mit einem platzierten Eckball auf Havertz das erste Tor ein. Sehr aktiv. Warf sich beherzt in einen Schuss von Dzodic (42.).

Kimmich: Der Kapitän war der Lenker im defensiven Mittelfeld. Feiner Freistoß-Chip auf Tah. Sein Treffer zum möglichen 4:1 nach Ablage von Wirtz zählte nicht, weil Havertz in der Schussbahn im Abseits stand (64.).

Pavlovic: Der 22-jährige Münchner hatte einen großen Aktionsradius. Sehr laufstark. Klasse Pass auf Havertz vor 2:0. Wird zum Fixpunkt im Mittelfeld.

Wirtz: Wie im Hinspiel erzielte der Liverpool-Profi das 2:0. Im Nachsetzen stocherte er den Ball ins Tor (14.). Überall unterwegs in der Offensive.

Gruda: Debüt mit Tor: Ein energisches Solo vollendete der Leipziger mit einem platzierten Flachschuss zum 3:0. Sorgte auf dem rechten Flügel für Betrieb. Gute Flanke auf Havertz (19.). Sah Gelb nach einem Ellbogenschlag.

Havertz: Der Stürmer leitete den Auswärtssieg einen. Seinen Kopfball lenkte Babic ins eigene Tor (3). Vor dem Treffer von Wirtz scheiterte er am Torwart. Erwischte einen Kopfball nicht voll (19.).

Scherhant: Der Freiburger war emsig unterwegs auf dem linken Flügel. Im dritten Länderspiel fast mit dem ersten Tor: Sein Schuss landete am Pfosten (70.).

Baku: Der Leipziger löste beim Dreierwechsel von Klopp nach 73 Minuten Treu auf der rechten Verteidigerposition ab.

Bischof: Der 21-Jährige kam für Bayern-Kollege Pavlovic. Fügte sich nahtlos ein, forderte die Bälle im Mittelfeld.

Füllkrug: Der Bremer feierte nach 17 Monaten sein Länderspiel-Comeback. Und das fast mit einem Joker-Tor, doch sein Schuss wurde zur Ecke gelenkt (90.).

Nmecha: Der Dortmunder kam noch in der Schlussphase für Havertz. Musste nicht mehr viel bewirken.

Said El Mala: Auch der Kölner bekam noch ein paar Minuten als Einwechselspieler für Torschütze Gruda.