Fußball-Nationalmannschaft
DFB-Team spielt in Amsterdam im legendären 1990er-Trikot
DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Klopp
Das Retro-Trikot für das Spiel in Amsterdam.
Boris Roessler. DPA

Die DFB-Auswahl spielt gegen das niederländische Team erstmals unter Jürgen Klopp und setzt dabei auf ein Stück Fußballgeschichte: Ein grünes Auswärtstrikot feiert sein Comeback.

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Frankfurt/Main (dpa) – Für das erste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp gibt es ein besonderes Trikot. Die Auswahl um Kapitän Joshua Kimmich wird im Auftaktspiel der neuen Nations-League-Saison am 24. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande in den Retro-Auswärtstrikots von 1990 auflaufen.

Die Nationalmannschaft wurde 1990 in Italien Weltmeister, das Auswärtstrikot trug das DFB-Team beim Halbfinalsieg im Elfmeterschießen gegen England.

Vor Beginn der diesjährigen Weltmeisterschaft hatte DFB-Partner Adidas eine «Bringback-Kollektion» herausgebracht. Sie umfasst insgesamt fünf von früheren DFB-Trikots inspirierte Neuauflagen, unter anderem das Auswärtsjersey von 1990. Ab 2027 ist Nike Ausrüster des DFB.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-699885/1

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