Beim Kader für das Final Four geht Bundestrainer Nagelsmann pragmatisch vor. Er verzichtet auf länger verletzte Topkräfte. Ter Stegen und Füllkrug kehren zurück. Eine Überraschung gibt es auch.

Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet beim angestrebten erstmaligen Gewinn der Nations League schweren Herzens auf Kai Havertz, Jamal Musiala und Antonio Rüdiger. Bei den drei Stammkräften will Nagelsmann nach schweren Verletzungen auch mit Blick auf die kommende WM-Saison kein Risiko eingehen.

Für den 26-Mann-Kader für das Final-Four-Turnier vom 4. bis 8. Juni nominierte der Bundestrainer dafür die Rückkehrer Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug, die aus Verletzungsgründen zuletzt im vergangenen September für die Nationalmannschaft spielten.

Wirtz zurück – Woltemade zweiter Neuling

Neben dem schon vorab bekanntgegebenen Stuttgarter Angreifer Nick Woltemade ist überraschend der zum FC Bayern München wechselnde Hoffenheimer Tom Bischof (19) als zweiter Neuling erstmals dabei.

Die DFB-Auswahl trifft am 4. Juni in München im Halbfinale auf Portugal. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln tags darauf Europameister Spanien und Frankreich in Stuttgart.

Neben dem im März im Viertelfinale gegen Italien verletzt fehlenden Jungstar Florian Wirtz zählen auch Serge Gnabry, Waldemar Anton, Robin Gosens und Felix Nmecha wieder zum DFB-Aufgebot.