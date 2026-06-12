Nach Treffern der deutschen Nationalmannschaft wird der Song «Major Tom» in den WM-Stadien laufen. Neben dem Klassiker von Peter Schilling hat der DFB zwei weitere Songs bei der FIFA eingereicht.

Winston-Salem (dpa) – Der Song «Major Tom» von Peter Schilling wird auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada als Torhymne der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Das Lied werde wie auch bei DFB-Heimspielen nach deutschen Treffern in den WM-Stadien ertönen, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Musikauswahl berichtet.

Neben der Tormusik von Peter Schilling hat der DFB mit «An Tagen wie diesen» von den Toten Hosen und «Zeit, dass sich was dreht» von Herbert Grönemeyer noch zwei weitere Songs bei der FIFA eingereicht. Unklar ist noch, zu welchen Zeitpunkten die beiden «Signature Songs» in den Stadien abgespielt werden. Zur WM konnten alle teilnehmenden Nationalverbände eigene Songs bei der FIFA einreichen.

Der Klassiker «Major Tom» wurde bereits vor der Heim-Europameisterschaft 2024 zur Torhymne der deutschen Nationalmannschaft gemacht. Seitdem wird der Song als offizielle Torhymne bei Heimspielen des DFB-Teams abgespielt. Das Lied von Peter Schilling löste im März 2024 «Kernkraft 400» von Zombie Nation als Torhymne ab. Die DFB-Auswahl bestreitet ihr WM-Auftaktspiel am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Außenseiter Curaçao.