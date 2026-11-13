Bundestrainer Jürgen Klopp überrascht auch beim Gastspiel in Serbien. Der Leipziger Gruda wird zum elften Debütanten. Ein Dortmunder Verteidiger sitzt auf der Bank.

Belgrad (dpa) - Jürgen Klopp überrascht mit Neuling Brajan Gruda sowie Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt in der Startelf beim Länderspiel in Belgrad gegen Serbien. Im Mittelfeld bietet der Bundestrainer am Abend (20.45 Uhr/RTL) neben Kapitän Joshua Kimmich dessen Münchner Club-Kollegen Aleksandar Pavlovic auf. Lukas Nmecha sitzt nach dem Wirbel um seinen religiösen Torjubel im Rajko-Mitic-Stadion auf der Bank.

Thiaw erhält in der Innenverteidigung den Vorzug vor dem Dortmunder Nico Schlotterbeck, Mittelstädt vom VfB Stuttgart kommt als linker Außenverteidiger anstelle von WM-Fahrer Nathaniel Brown zum Einsatz. Der Leipziger Gruda ist im fünften Länderspiel von Klopp als Bundestrainer der elfte Neuling.

Im Tor steht wie angekündigt Marc-André ter Stegen, der von Klopp zur Nummer eins ernannt wurde. Die Abwehrreihe komplettieren Philipp Treu und Jonathan Tah. Florian Wirtz spielt im Mittelfeldzentrum hinter Stürmer Kai Havertz. Pendant zu Gruda auf der linken offensiven Außenbahn ist der Freiburger Derrry Scherhant.