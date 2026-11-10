Für Niclas Füllkrug ist das DFB-Team etwas ganz Besonderes. Bei seiner Rückkehr präsentiert er sich als idealer Klopp-Botschafter. Er bezieht deutlich Position zur EM und der Alters-Thematik.

Herzogenaurach (dpa) – Fan-Liebling Niclas Füllkrug hat sich anderthalb Jahre nach seinem letzten Länderspiel mit sehr viel Herzblut im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft zurückgemeldet. Der 33 Jahre alte Torjäger von Werder Bremen lieferte bei seiner Comeback-Pressekonferenz genau die Botschaften, die Bundestrainer Jürgen Klopp dem DFB-Team vermitteln möchte.

«Wir wollen Jungs haben, die richtig Bock haben, für Deutschland zu spielen, die Nationalstolz verspüren, die sagen, ich will hier noch mal ein Prozent drauflegen. Das ist auch das, was der Trainer uns vorlebt, wofür er steht. Man hat natürlich eine Verantwortung, wenn man für Deutschland spielt. Das Land möchte sehen, dass das einer mit Herz und Leidenschaft macht», sagte Füllkrug im Teamquartier in Herzogenaurach.

Rückkehr «Bestätigung» und «Anerkennung»

Der Angreifer, der erst im fortgeschrittenen Alter von 29 Jahren kurz vor der WM 2022 in Katar sein erstes von bislang 24 Länderspiele bestritt, ist stolz darauf, es noch einmal ins DFB-Aufgebot geschafft zu haben. Das sei für ihn «auch eine Bestätigung und Anerkennung» für das, was man macht. «Es ist schön, hier in dem Kreis zu sein, unter Jürgen Klopp trainieren zu dürfen. Ich glaube, eine der größten Persönlichkeiten, die wir im deutschen Fußball haben.»

Er spüre schon «eine krasse Veränderung» in der unter Klopp neu aufgestellten Nationalmannschaft. Seine Rolle kennt er dabei genau. Hinter dem im Angriff gesetzten Arsenal-Profi Kai Havertz bewirbt er sich mit jungen Konkurrenten wie dem Frankfurter Younes Ebnoutalib um Einsatzminuten in den beiden anstehenden Nations-League-Partien gegen Serbien und die Niederlande.

«Coole Kombination» im DFB-Angriff

Seine Torquote von 14 Treffern im DFB-Trikot und Platz eins in der Bundesliga-Torschützenliste mit neun Treffern für Werder sprechen für ihn. «Am Ende geht es darum, nach 90 Minuten als Gewinner auf dem Platz zu stehen. Und wenn man einen Spieler hat, der von der Bank Außerordentliches leisten kann und es andere Spieler besser von Beginn an können, hat man doch eine coole Kombination», sagte Füllkrug. Seine Torquote pro Minute sei dabei «sehr gut».

Füllkrug will den Blick nicht zu weit nach vorn Richtung EM 2028 richten, bei der er dann schon 35 Jahre wäre. «So weit schaue ich gar nicht. Ich bin froh, Menschen überzeugen zu können, dass ich hier eine Alternative sein kann.»

Einer dieser Menschen war Klopp, der die Altersdebatte um ihn mit ausgelöst hatte. «Mein Alter ist ein Fakt. Ich habe mich da null komma null angegriffen gefühlt», sagte der älteste Feldspieler in Klopps Aufgebot. Für ihn sei das Alter keine so besondere Thematik. «Ich fühle mich nicht wie 33.» Er konnte auch auf Bayern-Torjäger Harry Kane verweisen, der als 33-Jähriger gerade den Ballon d'Or gewonnen habe. Das werte er «als positives Zeichen».